Inter-Lazio, è un altro 5 maggio: “Scudetto regalato”

I tifosi dell’Inter sono furiosi dopo il 2-2 contro la Lazio, decisivo nella corsa scudetto: in molti stanno commentando sui social

L’Inter non ha tenuto, si è fatta rimontare per ben due volte dalla Lazio e ha portato a casa solo un punto, lasciando il Napoli in vetta alla classifica nonostante la mancata vittoria contro il Parma. Sono tanti i fattori della partita dei nerazzurri che non sono piaciuti ai supporters, soprattutto l’atteggiamento tenuto dalla squadra per gran parte del secondo tempo.

La gestione è stata inaccettabile, anche perché probabilmente se la squadra avesse continuato a spingere senza gestire, avrebbe portato a casa i tre punti senza problemi.

Anche le sostituzioni non sono piaciute e stavolta non hanno portato gli effetti sperati. Anche i cambi al 90esimo hanno portato parecchie critiche per chi ha lasciato il campo e chi è entrato.

La delusione dei tifosi dopo Inter-Lazio: “Scudetto regalato”

Ormai lo scudetto è indirizzato inevitabilmente sulla via di Napoli e con il Cagliari è veramente difficile che i partenopei non facciano bottino pieno.

La sensazione, dopo il secondo pareggio consecutivo portato a casa dal Napoli, è che il titolo l’abbia perso molto di più l’Inter rispetto a quanto l’abbia vinto Conte.

ABBIAMO REGALATO UNO SCUDETTO SPERO DI NON VEDERE MAI PIÙ ARBITRARE CHIFFI…🖤💙⚔️🐍 pic.twitter.com/NKoj5w6022 — Gaetano Milano (@GaetanoMilano74) May 18, 2025

Un altro scudetto regalato pezzi di merda#InterLazio — Black& Blù (@orey1000) May 18, 2025

Anni a parlare a vanvera di scudetto regalato a Pioli quando ha dovuto sudarlo vincendo tutte le ultime 5 con squadre forti. Chissà cosa diranno ora che lo stanno davvero regalando a una squadretta che non ha vinto per un mese e che pareggia le ultime 😂 #interlazio — Le Milan AC (@Berlorsconi) May 18, 2025

Su X stanno arrivando davvero molti tweet su questo tenore negli ultimi minuti, a dimostrazione dei motivi per cui si sta scatenando la furia dei tifosi. L’Inter deve sicuramente imparare da quanto accaduto, ma la sensazione è che sia stato gettato in maniera inspiegabile il secondo scudetto in quattro anni nella gestione Inzaghi. E l’incrocio con la Lazio fa ripensare al 5 maggio 2002.