Inter-Lazio, scoppia il caos: “Inzaghi vattene via”

Inter-Lazio è terminata con un pareggio che fa malissimo ai nerazzurri: scoppia la furia contro Inzaghi dopo la partita

Così no, così è amarissima. Il Napoli non ha fatto il suo dovere a Parma, ma l’Inter non è riuscita a centrare la vittoria contro la Lazio, pur essendo stata per ben due volte in vantaggio. Il 2-2 non consente il sorpasso, anzi i partenopei sono riusciti a mantenere un punto sui campioni d’Italia in carica.

E gli errori sono tanti. I tifosi sono furiosi per la gestione del secondo tempo, dove l’Inter ha cercato di gestire in maniera passiva per troppi minuti, facendo uscire la Lazio.

#InterLazio via quel senzapalle, via Inzaghi. BASTAAAAAAAAAAAA — Nictaux (@Nictaux_) May 18, 2025

Anche i cambi non sono piaciuti: dall’ingresso di Correa alla mancata sostituzione di Bisseck. I supporters, in preda alla rabbia, si stanno sfogando su X, invitando addirittura Inzaghi ad andare via a fine stagione, nonostante il grande percorso in Champions League.

Molti tweet contro Inzaghi: cosa sta succedendo

Dalla gioia al dolore. Ormai lo scudetto napoletano sembra scontato per il calendario che hanno gli uomini di Antonio Conte e sembrano più i demeriti dell’Inter, che si è fatta rimontare per l’ennesima volta in stagione, piuttosto che le qualità dei rivali nella corsa per il titolo.

In molti si stanno lamentando in generale anche della preparazione della partita, troppa leggera e con la testa altrove. Così è inaccettabile, anche perché lo scudetto era assolutamente alla portata.

Si ma non ti puoi ridurre al 93′, l’atteggiamento è stato sbagliato dall’inizio. Partita psicologicamente preparata da fare schifo, sono il primo a difendere Inzaghi per i primi due campionati e lo sai ma su questo scudetto perso ha responsabilità più di tutti — Ma quanto è bello il percorso (@smg1908_) May 18, 2025

Da quando c’è Inzaghi, le partite chiave nei campionati punto a punto si trasformano in scenari pietosi: paura, scelte discutibili e cambi inspiegabili. Questo è Inzaghi. Cambi al 90′ Vergogna @Inter Finirà la stagione con 0 titoli come sempre detto. Allenatore Vergognoso. pic.twitter.com/6sXMGlGQct — The Vrij (@ElTrattore) May 18, 2025

Fra Inzaghi e quel soggetto in difesa uno spettacolo proprio. Ma ci voleva un genio per capire che doveva toglierlo prima che verso la fine della partita fa le cazzate? — Anto (@Antoniomiccccc) May 18, 2025

Allo stesso tempo, l’ennesima serata storta finora in questa stagione non può cancellare quanto fatto in campo europeo, con l’Inter che non può dissolversi proprio ora e il 31 maggio ha la grande chance di vincere la Champions League. Il gruppo va ricompattato e bisogna tornare a vincere il prima possibile.