Inter-Lazio, scoppia la polemica: “Rigore enorme su Bisseck”

Inter-Lazio è una partita bloccata, ma è l’Inter a fare il gioco: i nerazzurri lamentano un rigore non dato su Yann Bisseck

La serata di oggi potrebbe essere già decisiva in chiave scudetto. L’Inter è partita forte, ma poi ha dovuto fare i conti con il muro della Lazio, che si è schierata con una sorta di 4-5-1 e con la maggior parte dei suoi uomini a coprire in area di rigore.

La partita si è anche innervosita nel corso del primo tempo per via di diversi episodi arbitrali e falli un po’ troppo leggeri fischiati ai biancocelesti. La direzione arbitrale non è piaciuta neanche al pubblico che spesso ha fischiato le scelte di Chiffi.

C’è un episodio in particolare che ha fatto infuriare il pubblico durante il corso del primo tempo e si tratta di un contatto dubbio di Rovella su Bisseck.

Intervento di Rovella su Bisseck: proteste nerazzurre

Nel cuore del primo tempo, ci sono state vibranti proteste dell’Inter per una spinta a due mani di Rovella su Bisseck, mentre il tedesco stava entrando in area di rigore palla al piede in maniera pericolosa.

Addirittura Bastoni ha fermato il pallone per consentire all’arbitro di andare al Var, ma non è successo. Chiffi ha lasciato correre e non è stato richiamato al Var.

rigore enorme su van bisseck, fatto finta di niente — ّ (@RemcoGas) May 18, 2025

Molti tifosi nerazzurri si sono infuriati sui social, esattamente come i calciatori dell’Inter, scrivendo che si trattava di un “rigore enorme non dato”. Anche se l’episodio non è netto, il contatto resta dubbio.