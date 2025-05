Marotta accontenta Inzaghi: sei esterni, tutta la verità

Il calciomercato dell’Inter potrebbe subito portare una grande sorpresa per Inzaghi: occhio ai sei esterni per il tecnico

Il 3-5-2 di Simone Inzaghi ha rivoluzionato la concezione del modulo in Serie A, con grandi movimenti in ogni zona del campo, senza posizioni fisse e diventando un assetto a tratti molto offensivo. Una delle basi per rendere al meglio, però, è andare sempre ad alta velocità, con corse, sovrapposizioni e rientri continui.

Per questo, uno dei ruoli che ha maggiore pressione sotto il punto di vista mentale e fisico è quello dell’esterno di centrocampo. Non a caso, nel cuore dell’attuale stagione, Inzaghi è rimasto praticamente senza calciatori di ruolo per via degli infortuni dovendo adattare, proprio nello scontro diretto contro il Napoli, Alessandro Bastoni a sinistra e successivamente Yann Bisseck a destra.

Insomma, la società ha capito di dover fare uno sforzo in quella zona di campo e vuole accontentare Inzaghi. Per questo motivo, si sta muovendo per tempo con l’intenzione di avere altri nomi e profili duttili che possano allargarsi all’occorrenza ed essere decisivi anche in quel ruolo.

Sei esterni per Inzaghi: l’Inter programma il futuro

Dumfries e Dimarco saranno dei perni anche nel prossimo futuro. Lo stesso vale per Carlos Augusto, che può giocare anche da braccetto e ha mostrato grande affidabilità quest’anno. Il discorso è il medesimo anche per Matteo Darmian, che potrebbe iniziare la sua ultima stagione con l’Inter.

Nonostante il pacchetto dei quattro sia ormai composto, altri due acquisti sono in canna per i nerazzurri, che li hanno puntati con forza. Piero Ausilio lavora a Luis Henrique, alla ricerca della quadratura finale del cerchio per l’esterno brasiliano. Il talento del Marsiglia sta spingendo e nei prossimi giorni si dovrebbe arrivare alla chiusura.

È ancora più avanti la trattativa per il riscatto di Zalewski. L’esterno arrivato dalla Roma a gennaio ha convinto e resterà per una cifra sui 6-7 milioni. A tutti gli effetti, Inzaghi avrà a disposizione una batteria da ben sei esterni per affrontare la prossima stagione. E non è un caso.