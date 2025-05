Pagelle e tabellino Inter-Lazio 2-2: Bisseck e Dumfries illudono, Arna un disastro

Top e flop di Inter-Lazio, penultima partita di Serie A. La cronaca e i voti della sfida contro i biancocelesti di Baroni

L’Inter non può più concentrarsi solo sulla finale di Champions League: il Napoli capolista è a una sola lunghezza di distanza e bisogna insistere fino alla fine. Inzaghi rimette in campo dal 1′ i titolari. Riposano Lautaro e Frattesi, ancora da recuperare. Baroni si affida a Castellanos in attacco con alle spalle l’ex Vecino, Isaksen e Dia.

I primi 20′ sono di studio, con l’Inter che gestisce il possesso e la Lazio che prova a rendersi pericolosa in ripartenze. Al’ 23’, Bisseck subisce una vistosa spinta in area: Chiffi gli fa segno di alzarsi. Dimarco produce la prima occasione pericolosa per i nerazzurri alla mezzora, con un tiro di prima respinto con un grande intervento da Mandas.

Isaksen si invola tutto solo e sparato in contropiede, Sommer esce con grande coraggio e sventa il pericolo al 41′. Allo scadere Bisseck addomestica la palla sugli sviluppi di un corner e segna 1′. Il Napoli è fermo sul pari contro il Parma: il parziale vede l’Inter in testa alla classifica.

La Lazio attacca con più foga nel secondo tempo. Al 60′, i biancocelesti si propongono con un cross teso di Nuno Tavares su cui Castellanos non arriva per un soffio. Dia si divora il pareggio al 69′, mandando a lato da ottima posizione. Pedro va in goal al 71′, ma il guardialinee segnala il fuorigioco. Interviene la VAR e convalida. L’Inter torna a -1.

Di nuovo da angolo, i nerazzurri tornano in vantaggio: stavolta è Dumfries a infilare sul primo palo Mandas di testa. L’olandese di riprova di interno all’82’: palla in angolo. Dumfries tocca la palla con il gomito in area all’87’: scatta di nuovo la VAR. Pedro firma il 2-2. Arnautovic cicca la palla buona in area al 93′. L’austriaco la mette dentro al 96′ ma è fuorigioco (se non fosse intervenuto, il pallone sarebbe entrato lo stesso). Ci prova anche Acerbi nel finale: palla fuori. L’Inter sta facendo di tutto per non vincere questo Scudetto…

Top e flop di Inter-Lazio

TOP

DUMFRIES – 7 – Meno dominante del suo solito, ma quando c’è più bisogno di lui, Danzel giganteggia. Un altro goal importantissimo in stagione.

BISSECK – 6,5 – Il suo goal avrebbe potuto cambiare una stagione che sembrava già segnata. Dal 1′ ci mette grande impegno e voglia di incidere: entra spesso in area avversaria, fa legna a centrocampo e supporta Dumfries sulla fascia. Si distingue in entrambe le fasi: sta diventando un grande difensore. Poi, la frittata, il gomito largo in area che regala il pareggio alla Lazio. In tanti lo accuseranno di aver affondato l’Inter, ma la sua gara, nonostante il fallo da rigore, è stata buona.

SOMMER – 6,5 – Un solo intervento nel primo tempo: roba da Pallone d’Oro dei portieri. E quasi para il rigore a Pedro.

FLOP

TAREMI – 5,5 – Nelle ultime uscite aveva lasciato sperare in un risveglio, ma l’iraniano è ancora in fase REM. Approccia il secondo tempo con eccessiva mollezza e Inzaghi lo mette fuori dopo 10′. Aiuta in difesa e pressa, ma non si propone in attacco e non riesce mai a crearsi occasioni.

CORREA – 5 – Come già accaduto in passato, esce un giocatore deludente e ne entra uno altrettanto deludente.

ARNAUTOVIC – 4 – Deleterio. In cinque minuti combina solo guai.

Tabellino di Inter-Lazio

2-2

45’+1′, Bisseck; 71′, Pedro; 79′, Dumfries; 90′, Pedro (R)

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Bisseck 6,5, Acerbi 6,5, Bastoni 6 (90′, Zalewski sv); Dumfries 7, Barella 6, Calhanoglu 6 (90′, Arnautovic 4), Mkhitaryan 5,5 (90′, Zielinski sv), Dimarco 6,5 (66′, Carlos Augusto 5,5); Thuram 6, Taremi 5,5 (54′, Correa 5). All. S. Inzaghi 5,5

LAZIO (4-2-3-1): Mandas 5,5; Marusic 6, Gila 6, Romagnoli 5,5, Tavares 5,5 (65′, Hysaj); Guendouzi 6, Rovella 6; Isaksen 5,5 (52′, Pedro 7,5), Vecino 6, Dia 6; Castellanos 5,5. All. Baroni 6

Arbitro: Chiffi 5,5

Ammoniti: 38′, Calhanoglu; 44′, Castellanos; 60′, Gila; 79′, Romagnoli

Espulsi: 87′, Baroni; 88′, Inzaghi