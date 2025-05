Reijnders via per 70 milioni: doppia beffa per l’Inter

Tijjani Reijnders e il Milan potrebbero separarsi a fine stagione: è in serbo una doppia beffa per l’Inter sul calciomercato

La stagione del Milan si sta concludendo con un vero e proprio disastro. I rossoneri sono finiti lontanissimi dalle prime posizioni in classifica in Serie A, sono stati eliminati prematuramente dalla Champions League e hanno perso anche la finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Lo stesso Furlani ha parlato di annata fallimentare e che porterà cambiamenti drastici dalla dirigenza all’allenatore, passando per la rosa. Anche alcuni big potrebbero partire e non solo Theo Hernandez e Maignan, a un punto morto per i rinnovi di contratto. Stiamo parlando di Tijjani Reijnders.

Il centrocampista olandese è finito nel mirino del Manchester City. Pep Guardiola stravede per lui ed è pronto a mettere sul piatto addirittura 70 milioni di euro per strapparlo al Milan. I rossoneri difficilmente potrebbero dire di no a una cifra del genere e pensano già ai possibili sostituti.

Addio Reijnders: tre colpi per il Milan e beffa all’Inter

Con il tesoretto che ne deriverebbe, il Milan avrebbe come priorità la chiusura di un colpo a centrocampo. Il nome ideale è da tempo quello di Samuele Ricci, per cui il Torino chiede 40 milioni di euro. L’Inter rischia di passare in seconda fila per l’italiano, e non è l’unico profilo per cui i nerazzurri possono essere sorpassati.

Occhio soprattutto ai nomi per la difesa, visto che anche Furlani deve chiudere un nuovo centrale. De Winter è un nome spendibile, esattamente come Beukema. Resterebbero anche dei fondi per centrare un colpo sulle ali: piace Francisco Conceicao, che la Juventus non tratterà dal Porto. Per lui, il Milan potrebbe pagare la clausola da 30 milioni di euro.