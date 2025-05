Salta Inter-Lazio: nuova tegola per Inzaghi, forfait dell’ultim’ora

Il centrocampista nerazzurro non prenderà parte all’imminente sfida di campionato contro la Lazio, recuperato Mkhitaryan per l’occasione

La trentasettesima giornata del campionato di Serie A ha preso il via nella serata di sabato con Genoa-Atalanta, mentre questa sera toccherà all’Inter affrontare sul terreno di gioco di San Siro la Lazio di Marco Baroni.

La partita, destinata a regalare grandi emozioni, avrà un ruolo cruciale per il cammino stagionale dei nerazzurri, secondi ad una sola distanza dal Napoli di Antonio Conte, impegnato invece fuori casa contro il Parma. A prescindere dal risultato dei partenopei, però, l’Inter deve necessariamente conquistare i tre punti per restare ancorato alla vetta ed eventualmente giocarsi il tutto per tutto la prossima settimana.

Per l’occasione odierna, Inzaghi dovrà attuare del turnover forzato in alcune posizioni proprie dello scacchiere tattico del 3-5-2. In porta, nessuna variazione per Yann Sommer. Seguono poi Yann Bisseck, Francesco Acerbi ed Alessandro Bastoni, favorito su Carlos Augusto.

Massima caratura a centrocampo con Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, recuperato proprio nell’ultima sessione d’allenamento tenuta ieri alla Pinetina. In attacco, invece, spazio a Marcus Thuram e Mehdi Taremi, quest’ultimo facente veci dell’indisponibile Lautaro Martinez. All’assenza del centravanti e capitano argentino, però, si aggiunge quella di Davide Frattesi.

Inzaghi rinuncia a Frattesi contro la Lazio, lavoro personalizzato per il centrocampista

L’ex assaltatore del Sassuolo ha infatti affrontato l’ultima seduta lontano dal resto del gruppo, svolgendo del lavoro individuale finalizzato al pieno recupero. Non potendo dunque rientrare per tempo, Inzaghi ha deciso di non convocarlo affatto contro la Lazio.

L’obiettivo ultimo, del resto, continua ad esser quello di avere l’intero gruppo a disposizione per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma il prossimo 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Per contro, mister Baroni non potrà contare sulle prestazioni di Luca Pellegrini e Mattia Zaccagni, entrambi squalificati per un turno dal Giudice Sportivo dopo aver raggiunto il limite massimo di ammonizioni.

A seguire le probabili formazioni dell’imminente sfida di campionato fra Inter e Lazio di questa sera, con fischio d’inizio unificato alle ore 20.45:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Dia, Vecino, Pedro; Castellanos.