Sirene dalla Premier League, l’Inter dà l’ok alla cessione per 14 milioni

Il club nerazzurro valuta con molta attenzione le lusinghe provenienti da Oltremanica per il suo giocatore: già fissato il prezzo

Era stato, e lo è ancora, un capolavoro di mercato. Un affare concluso con mesi di anticipo, con le visite mediche – che sarebbero dovute essere segrete – svolte addirittura a metà della scorsa stagione. Un colpo gratis, l’ennesimo, della virtuosa gestione Marotta.

Ciliegina sulla torta, il centrocampista era stato strappato ad una delle rivali del club meneghino, anticipando la concorrenza e anche impedendo, di fatto, il già noto ostruzionismo del patron della società proprietaria del cartellino. Aveva già rifiutato le milionarie offerte provenienti dall’Arabia, il calciatore polacco, su stringenti ‘indicazioni’ della famiglia, desiderosa di restare in Italia.

Quale miglior occasione, quella rappresentata dal pressing dell’Inter, per conciliare le esigenze private con quelle professionali? Tutto sembrava convogliare verso un matrimonio fruttuoso per entrambe le parti ma purtroppo, complice l’insorgere di diversi problemi fisici, la storia ha detto altro. Ha raccontato che il primo anno alla Pinetina di Piotr Zielinski è stata un mezzo fiasco.

Al di là dei già magri numeri personali (solo due gol, entrambi su rigore, e due assist a 180′ dalla fine delle ostilità in campionato), è stato il rendimento deficitario del Campione d’Italia con la maglia del Napoli a lasciare perplessi. Inevitabili le riflessioni di fine stagione, considerando anche lo status di cui gode il polacco presso diversi club di Premier League.

Zielinski vola in Premier? Lotta a tre per il polacco

Le indiscrezioni di mercato riferite negli ultimi giorni confermano quanto già era emerso, sebbene più timidamente, nel corso della stagione: Zielinski piace a diversi club inglesi, disposti a darsi battaglia per convincere l’Inter a cedere il suo panchinaro di lusso.

Ingolosito dalla possibilità di registrare a bilancio una succosa plusvalenza – come detto, l’ex Udinese è arrivato a costo zero – la dirigenza meneghina riflette seriamente sulla possibilità di salutare il calciatore a fine stagione. Verosimilmente dopo il Mondiale per club, kermesse in cui il centrocampista, complice il presumibile affaticamento dei titolari, potrebbe tornare utile.

Arsenal, West Ham ed Aston Villa sono le società che hanno già bussato sia alla porta di Marotta che a quella dell’entourage del calciatore. Per 14 milioni l’Inter può salutare Zielinski senza troppi rimpianti, investendo poi i profitti della cessione in qualche alternativa, magari più giovane, sulla linea mediana.