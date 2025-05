Coppa Italia e addio, l’Inter pronta a tutto per strapparlo al Bologna

Vittoria della Coppa Italia e addio, questo il possibile scenario per uno dei top player del Bologna. C’è anche l’Inter (da tempo) sulle sue tracce

Si prospetta un’altra estate impegnativa sul mercato del Bologna. La bellissima stagione che si sta per concludere ha contribuito a mettere ulteriormente in mostra i top player dell’organico a disposizione di Vincenzo Italiano, alcuni dei quali saranno destinati a diventare uomini di mercato tra i più ambiti nella prossima sessione.

Vedremo quale sarà la scelta del Bologna stavolta ovvero se provare a trattenerli in vista della prossima stagione, la seconda consecutiva in Europa per i felsinei, oppure optare per la cessione di alcuni come avvenuto un anno fa con Zirkzee e Calafiori a fronte delle ricche offerte pervenute da Manchester United e Arsenal. Sono quattro, in particolare, i calciatori del Bologna più ambiti in Serie A e non solo ovvero Riccardo Orsolini, Dan Ndoye l’autore del gol decisivo nella vittoria in finale di Coppa Italia contro il Milan, Santiago Castro e Sam Buekema.

Inter pronta a strapparlo al Bologna, è lui il grande obiettivo dei nerazzurri

Se si esclude Orsolini, sugli altri tre calciatori citati è concreto l’interessamento dell’Inter. Se Castro e Ndoye sono entrati più recentemente nel radar di mercato nerazzurro, da più tempo l’Inter è sulle tracce di Sam Beukema. Quest’ultimo è in cima alla lista di Marotta e Ausilio dei possibili rinforzi in difesa, reparto in cui l’Inter investirà su un profilo giovane e già pronto anche in caso di permanenza di De Vrij, prossimo al rinnovo di contratto annuale.

Difensore di grande affidabiità, Beukema unisce alle notevoli capacità di interdizione anche quelle di impostazione della manovra. E’ tutt’altro che un difensore statico, l’olandese. Anzi, imposta e cerca sempre la verticalizzazione, caratteristica quest’ultima particolarmente gradita da Inzaghi. Se alle doti tecnico-tattiche apprezzabili, aggiungiamo una valutazione alla portata per un centrale di questo livello (25 milioni) e richieste di ingaggio non elevate, si intuisce ulteriormente come l’Inter sia davvero tentata da questo investimento.

Per realizzarlo, il club nerazzurro ha a disposizione ulteriori possibilità come l’eventuale inserimento nella trattativa di contropartite gradite al Bologna come Francesco Pio Esposito o Kristjan Asllani. L’attaccante dello Spezia tornerà in nerazzurro al termine dei playoff di Serie B e potrebbe partecipare al Mondiale per Club. Al termine, non è da escludere un prestito in Serie A. Il Bologna lo segue da tempo e l’Inter sarebbe ben disposta a prestarlo (anche indipendentemente da altri affari) a un club che può permettergli di fargli compiere la prima esperienza in carriera in A.

Asllani, invece, potrebbe essere chiuso nelle rotazioni dall’arrivo di Petar Sucic, altro potenziale vice Calhanoglu. Attenzione anche alla situazione contrattuale di Giovanni Fabbian, sul quale l’Inter vanta un diritto di recompra esercitabile fino al prossimo 1 luglio. I nerazzurri potrebbe rinunciarci come passo iniziale per convincere il Bologna ad aprire una trattativa per Beukema. E’ lui il nuovo difensore preferito dall’Inter, pronta comunque a virare anche su altri obiettivi anch’essi da tempo accostati ai nerazzurri come De Winter, Gila o Bijol.