Doppio colpo Inter in Serie A: 90 milioni per la coppia

Il club nerazzurro, ancora sotto shock per l’incredibile occasione sprecata contro la Lazio, pianifica un doppio affare di mercato

Sta tornando di moda chiamarla ‘pazza’. Un aggettivo che purtroppo, si sa, cela incredibili imprese compiute quando ormai nessuno credeva fossero possibili, ma anche assurde occasioni gettate al vento. La giostra impazzita chiamata Inter non smette di far palpitare i propri tifosi, anche se, dopo le splendide montagne russe vissute contro il Barcellona, stavolta, in campionato, la fermata è stata davvero dolorosa.

In vantaggio per due volte contro la Lazio nel palpitante match di San Siro della penultima giornata di campionato, la fomazione di Simone Inzaghi si è fatta recuperare due volte – la seconda, quella decisiva, nei pressi del 90′ su calcio di rigore ingenuamente concesso ai biancocelesti – gettando così al vento l’incredibile chance di scavalcare il Napoli, nel frattempo fermato a Parma dagli emiliani di Chivu dopo avere preso tre legni.

Ecco che così, a meno di improbabili scivoloni degli azzurri nell’ultimo match casalingo contro un Cagliari già salvo, la Beneamata ha detto probabilmente addio allo Scudetto nonostante il doppio mezzo falso del Napoli nelle ultime due giornate disputate. Pazzesco, appunto. Proprio come la squadra nerazzurra.

Se i ragazzi del mister piacentino devono dimenticare in fretta quanto accaduto a ‘San Siro’ per ritrovare energie e concentrazione in vista della finale di Champions League, la dirigenza non può permettersi sbalzi di emotività o mancanza di lucidità in fase di mercato. Da questo punto di vista Marotta e soci sono una garanzia.

L’Inter fa la spesa a casa Bologna: doppio colpo clamoroso

L’abile Ad dell’area sportiva sta infatti lavorando ai fianchi il Bologna, una delle realtà più belle del nostro campionato, in vista di un doppio colpo da urlo che migliorerebbe non di poco la qualità complessiva della rosa.

Si tratta del centrocampista Lewis Ferguson e dell’attaccante argentino Santiago Castro. All’interesse già esistente per il secondo, da molti paragonato – e per caratteristiche tecniche, età e nazionalità, al Lautaro prima maniera – si è aggiunto quello per il 25enne scozzese. Per convincere il club felsineo a privarsi di due dei suoi migliori gioielli però, servono qualcosa come 90 milioni, come assicurato dal giornalista Marcello Giordano de ‘Il Resto del Carlino’, intervenuto in diretta alla trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato‘ sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’.

Giordano, partito con rivelare che, prima del brutto infortunio patito sul finale della scorsa stagione, Ferguson sarebbe potuto essere una cessione eccellente già nello scorso mercato estivo, ha parlato poi di Castro e del grande pressing sulla sua figura portato da tanti top club.

Per meno di 90 milioni il Dg Sartori non si priverà della coppia: la palla passa ora all’Inter, che potrebbe decidere di affondare il colpo solo su uno dei due o provare l’All In milionario per portarli entrambi all’ombra del Duomo.