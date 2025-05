Inter, Inzaghi vs arbitri: “Simone presuntoso”. “Non deve arbitrare più”

Non si placano le polemiche per la direzione di gara di Chiffi contro la Lazio. Accuse al tecnico piacentino e ai fischietti italiani: è lo scudetto del Var

Da ormai quasi un decennio il Var è stato introdotto nel calcio internazionale e in Serie A. Ma quello di questa stagione potrebbe passare alla storia come il primo scudetto deciso dagli arbitri al monitor più che da quelli in campo. La difformità di giudizio in episodi simili e la scelta di intervenire o no su determinati episodi ha inevitabilmente condizionato la classifica. Nelle ultime giornate, a farne le spese è stata soprattutto l’Inter.

Resta impossibile da spiegare, non solo per Simone Inzaghi e i tifosi nerazzurri, ma per tutti gli appassionati di calcio, il motivo per cui il Var abbia richiamato Chiffi in Inter-Lazio per il tocco di mano di Bisseck punibile con un calcio di rigore, quando appena tre settimane prima, sullo stesso campo contro la Roma, aveva avallato la scelta di Fabbri di far correre per la trattenuta di Ndicka sullo stesso difensore tedesco. Un punto che sta facendo tutta la differenza del mondo.

Il tema arbitrale è stato toccato anche dal giornalista e tifoso juventino Tony Damascelli, che a ‘Radio Radio’ non ha risparmiato critiche: “Nei finali di campionato siamo tornati a vedere recuperi di 11 minuti, perché stanno 4 minuti al Var per rivedere una cosa che tutti hanno visto. Mi chiedo perché mettere Guida al Var a Milano che ha detto che non vuole più dirigere il Napoli, per motivi psicologici e forse anche di sicurezza personale. Ma questo qui non deve più arbitrare! Gli arbitri possono essere decisivi anche all’ultima giornata ed eventualmente per lo spareggio”.

Inter, Damascelli critica Inzaghi: “Tante incertezze e scelte sbagliate”

Lo stesso giornalista sportivo non è stato tenero nemmeno nei confronti di Simone Inzaghi, finito sul banco degli imputati per aver buttato un altro scudetto. “L’Inter non ha perso punti perché pensava alla finale di Champions League, questi sono solo alibi. I punti li ha persi anche ad ottobre e la media è pesantemente sotto quella della passata stagione. Quella contro la Lazio era una partita da vincere assolutamente”.

“Ci sono state incertezze e scelte sbagliate da parte di Inzaghi in tutta la stagione. E poi Simone è diventato molto permaloso, prima non lo era – conclude Damascelli – Quando ha vinto se l’è presa con quelli che desideravano la sconfitta dell’Inter… Ma tu sei all’Inter, uno tra i più grandi club al mondo! Inzaghi ha questo limite e ora rischia di perdere tre scudetti su quattro. L’ho già detto e lo ripeto: per me lui è un allenatore da coppe e non da scudetti”.