Inzaghi ha fatto il suo nome: ma lo cedono soltanto in cambio di Dumfries

Il tecnico dell’Inter vuole avere voce in capitolo sulle strategie di mercato di Marotta e Ausilio. Il top club propone uno scambio

Conquistando la seconda finale di Champions League in tre anni con una squadra che di certo non aveva i favori del pronostico, Simone Inzaghi si è guadagnato il rango di allenatore top a livello europeo. Sebbene l’Inter non sia nemmeno nella top ten per fatturato e monte ingaggi, il tecnico piacentino è riuscito a tirar fuori il massimo da una rosa costruita con spese bassissime. Se ne stanno accorgendo tutti e il suo nome è iniziato a circolare anche per le migliori panchine al mondo.

Tutti elementi che Inzaghi ed il suo entourage potranno far valere a fine stagione, quando ci si sederà ad un tavolo con la dirigenza per discutere il rinnovo del contratto in scadenza del 2026. Oltre a reclamare un aumento dell’ingaggio, chiederà di poter dire la sua sul mercato. A tal proposito, in Inghilterra si è scritto che l’ex allenatore della Lazio è un grande estimatore di Jarell Quansah, 22enne difensore centrale inglese di origini scozzesi che milita nel Liverpool.

Nei Reds di Arne Slot che hanno vinto con ampio anticipo la Premier League, è una pedina importante ma non è un titolare, avendo davanti calciatori come Konate e capitan van Dijk. Ecco perché il Liverpool è disposto ad ascoltare eventuali offerte che dovessero arrivare per lui: base d’asta 30 milioni di sterline (al cambio circa 35 milioni di euro, ndr), con Nottingham Forest e Newcastle che hanno già fatto un sondaggio per lui.

Calciomercato Inter, Dumfries per Quansah: il piano del Liverpool

Ma i freschi campioni d’Inghilterra, qualora fosse l’Inter a bussare alla porta per Quansah, sarebbero più interessati ad uno scambio che a ricevere denaro cash. Nel mirino del Liverpool, infatti, da tempo è finito Denzel Dumfries, tra i grandi protagonisti dell’impresa in semifinale di Champions League contro il Barcellona.

Non è un mistero che i Reds in estate dovranno fronteggiare l’addio di Trent Alexander-Arnold, che è in scadenza di contratto a giugno e che pare destinato ad accasarsi al Real Madrid a costo zero. Per rimpiazzarlo, il primo nome sulla lista è proprio quello del terzino destro olandese, che piace per la sua capacità di spingere sulla corsia, oltre che per le sue doti fisiche e atletiche.

Il prezzo dei due è più o meno quello, con gli inglesi che potrebbero proporre un piccolo conguaglio per convincere i nerazzurri. Inzaghi vorrebbe Quansah, ma sarebbe disposto a sacrificare Dumfries? Pensiamo di no.