Scudetto regalato a Conte, furia Inter: arriva una decisione clamorosa

A Napoli festeggiano il gomito largo di Bisseck. Inzaghi, al termine di Inter-Lazio, non parla con la stampa

Un’occasione d’oro, di quelle che non possono più ricapitare: l’Inter l’ha gettata regalando due goal alla Lazio. Resta così seconda in classifica, a -1 dai partenopei. Tutto si deciderà all’ultima giornata, ma il Napoli giocherà in casa contro il Cagliari già salvo.

Inzaghi si fa attendere parecchio prima di presentarsi davanti alle telecamere. A mezzanotte non era ancora uscito dallo spogliatoio. Poi arriva la notizia: nessun tesserato nerazzurro parlerà della gara. Troppo nervosismo? Rabbia nei confronti della direzione di gara? Paura di subire critiche? Vergogna?

Per i tifosi nerazzurri è forse meglio così: c’è poco da spiegare e le scuse sarebbero servite a poco. Meglio tacere. L’ambiente è arrabbiato per l’atteggiamento della squadra, che ha giochicchiato nel secondo tempo, e per la gestione, di nuovo rivedibile, di Inzaghi. Si parlerà a lungo dei cambi fatti al 90′, dell’errore sotto porta di Arnautovic e dell’ennesimo intervento scomposto e inutile di Bisseck… E si parlerà anche di questo silenzio stampa.

L’impressione è che lo staff tecnico voglia protestare contro le decisioni arbitrali subite nelle ultime giornate. Secondo alcune fonti, l’Inter avrebbe deciso per il silenzio stampa in modo da non incorrere in altre punizioni sportive.

Il tecnico nerazzurro è stato espulso nel finale, insieme a Baroni. I due allenatori hanno avuto uno scontro verbale sulla chiamata dell’on field review in occasione del tocco di gomito di Bisseck. Baroni si è avvicinato con fare minaccioso a Inzaghi e l’allenatore dell’Inter è stato trattenuto dai collaboratori. Quindi l’Inter giocherà a Como senza il suo mister.

Baroni ferma Inzaghi: “Io e Simone espulsi ingiustamente“

Ai microfoni di Sky, Baroni ha detto che la sua Lazio ha avuto le occasioni migliori in partita e che avrebbe dunque meritato qualcosa di più del pareggio: “Abbiamo giocato con la squadra più forte, a San Siro, con questo clima, e ci siamo dimostrati capaci di reggere la pressione. Abbiamo giocato con personalità. Serviva solo un po’ più di freddezza“.

In conferenza stampa, l’allenatore della Lazio ha spiegato di essersi innervosito dopo aver visto tutta la panchina dell’Inter in piedi. Da qui sarebbe poi maturata la sua reazione che ha portato all’espulsione. “Alla fine ho visto il resto della partita con Inzaghi. Non meritavamo l’espulsione… L’Inter ha tutto e Inzaghi è pazzesco“, ha continuato Baroni, “ma la Lazio è rimasta sempre in partita“.

Anche Conte è stato espulso nel finale di Parma-Napoli. Ai microfoni di DAZN il tecnico degli azzurri si è mostrato soddisfatto: “Siamo vicini allo Scudetto: manca un passo. Questo campionato è molto difficile… L’espulsione mi ha dato fastidio. Lavori tutto l’anno e giochi una partita decisiva… mi hanno fatto innervosire, perché c’era molta ostruzione“.