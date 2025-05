Oggi era previsto il consiglio di Lega per decidere date e orari dell’ultima giornata: quando giocano Inter e Napoli

I nerazzurri fanno i conti con la delusione dopo il pareggio di ieri contro la Lazio, mentre il Napoli, nonostante lo 0-0 contro il Parma, ha mantenuto il primo posto con un punto di vantaggio. Questo vuol dire che basta una vittoria ai partenopei in casa contro il Cagliari già salvo per vincere lo scudetto, e il risultato sembra scontato.

L’Inter, invece, se la vedrà con il Como in trasferta in una partita comunque insidiosa e a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Psg. Nelle ultime settimane, non è stato affatto semplice gestire date e impegni di una stagione così congestionata, anche perché nelle ultime due giornate c’è da fare i conti con l’esigenza di contemporaneità per chi è in lotta per tutti gli obiettivi.

Oggi era in programma un consiglio di Lega per stabilire la data dell’ultima giornata, soprattutto in relazione alla lotta scudetto. La decisione è arrivata pochi minuti fa e prevede che Inter e Napoli giochino entrambe venerdì. C’è la scelta anche per l’eventuale spareggio scudetto – ormai sempre più improbabile -, che si disputerebbe lunedì 26 maggio.

Inter e Napoli all’ultimo atto: solo una chance per Inzaghi

È chiaro che, dopo i risultati di ieri, la possibilità per l’Inter di vincere il titolo si sono ridotte al minimo. Il calendario permette al Napoli di avere un impegno piuttosto agevole all’ultima giornata con un Cagliari già certo della salvezza e con la pancia piena.

In ogni caso, è importante avere una griglia per capire tutte le combinazioni che potrebbero aritmeticamente verificarsi alla fine della 38esima giornata. Lo spareggio è possibile solo in un caso: l’Inter dovrebbe pareggiare contro il Como, gli uomini di Conte perdere contro il Cagliari in casa. Eventualità piuttosto difficile.

Lo scudetto resterebbe a Milano se i nerazzurri dovessero vincere e il Napoli pareggiare o perdere. In caso di vittoria del Napoli o di sconfitta dell’Inter, ovviamente il titolo tornerebbe nel capoluogo lombardo per la quarta volta nella storia.