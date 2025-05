Zielinski addio, l’Inter riporta in Serie A il campione del mondo

Piotr Zielinski pronto a lasciare l’Inter durante i mesi estivi: capolavoro di Marotta, torna il campione del mondo

Sarà un’estate di enormi cambiamenti in casa Inter, indipendentemente da come terminerà l’attuale stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno fare i conti anche con le uscite, determinanti per pensare ai tanti colpi in entrata ventilati negli ultimi tempi.

Nonostante siano difesa e attacco i reparti nei quali intervenire con maggiore urgenza, occhio pure al centrocampo. Kristjan Asllani pare destinato a cambiare aria, non avendo convinto appieno Simone Inzaghi. E a sorpresa potrebbe salutare anche Piotr Zielinski che, a parametro zero lo scorso luglio, ha firmato dopo anni da protagonista al Napoli.

Un contratto firmato fino al 30 giugno 2028, da ben 4,5 milioni di euro a stagione. Tanti, evidentemente, rispetto alla resa in campo del nazionale polacco che potrebbe comunque dire addio avendo qualche estimatore sparso per l’Europa, specie in Premier League.

Addio Zielinski, l’erede arriva dalla Spagna

38 presenze complessive con l’Inter, con 2 reti e 3 assist vincenti per Zielinski in quella che potrebbe essere stata la sua prima e unica stagione a Milano. Ma alla fine, l’Inter avrebbe già individuato una suggestiva ipotesi per rimpiazzare il polacco. E non è un nome nuovo.

Già nel recente passato la dirigenza di Viale della Liberazione aveva pensato di riportare in Serie A Rodrigo De Paul, campione del mondo con l’Argentina e oggi pedina importantissima per Diego Simeone all’Atletico Madrid. Nonostante tutto, il contratto del gioiello argentino scadrà tra poco più di un anno e senza rinnovo è assai probabile che i ‘Colchoneros’ penseranno alla cessione immediata.

Uno scenario che potrebbe favorire l’Inter che accoglierebbe il classe ’94, nel pieno della sua maturità calcistica. Anche dal punto di vista economico l’affare sembrerebbe più che fattibile, a maggior ragione con la partenza di Zielinski con il monte ingaggi che si ritroverebbe decisamente alleggerito.

Inter, riecco de Paul: così si può fare

A dodici mesi dalla scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, è improbabile che le richieste economiche del club di Cerezo possano risultare eccessive, a maggior ragione con il denaro in cassa derivante dalla cessione di Zielinski.

Ne potrebbero bastare 20 di milioni per il 30enne di Sarandi, a quattro anni dal suo addio all’Udinese. Lato stipendio, poi, paradossalmente i nerazzurri andrebbero addirittura a ‘guadagnarci’. Perché se Zielinski guadagna oggi 4,5 milioni all’anno, De Paul percepisce uno stipendio nettamente inferiore a Madrid, pari a 3,2 milioni stagionali.