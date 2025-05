L’episodio del rigore di Bisseck contro la Lazio continua a far discutere: spunta un precedente che riguarda la Juve

L’Inter ha sfiorato lo scudetto per poi perderlo – con ogni probabilità – in maniera irrimediabile. L’episodio che di fatto ha deciso il titolo resta il tocco di braccio di Yann Bisseck dopo un tentativo di pallonetto da parte di Castellanos in area di rigore. Il tedesco ha saltato d’istinto per cercare di bloccare un eventuale tiro da parte dell’argentino, ma si è rivelata una mossa fatale.

Da lì, infatti, è arrivato uno strano tocco di braccio – dato che comunque per tutta l’azione ha tenuto le mani dietro la schiena – che Chiffi ha subito etichettato come un episodio non rilevante. Poi è stato richiamato al Var e ha cambiato idea, non tanto per la posizione delle braccia, quanto per un movimento del tedesco che sembra andare verso il pallone.

I dubbi restano, anche per gli episodi precedenti su questa scia che sono andati in maniera piuttosto diversa. In molti hanno parlato di un tocco di braccio di Baschirotto proprio in Lecce-Inter, che sembra una situazione ancora più netta rispetto a quella contro la Lazio. E c’è anche un altro caso che è capitato alla Juventus.

Dall’Inter alla Juve: il tocco di McKennie che fa discutere

Stavolta bisogna tornare a Monza-Juve per un episodio che aveva fatto protestare parecchio Alessandro Nesta. McKennie ha respinto un tiro dalla distanza in area di rigore – e quindi aveva molto più tempo di reazione per respingere adeguatamente la sfera.

Il centrocampista bianconero è sembrato andare con l’arto destro verso il pallone molto più di quanto non abbia fatto Bisseck. C’è stato un controllo Var, ma alla fine, dopo aver valutato più volte il replay, l’arbitro non è stato richiamato a rivedere l’episodio.

I dubbi sono rimasti anche dopo la partita e ora alla mente torna proprio quest’episodio. In molti hanno etichettato il rigore contro Bisseck e l’Inter come netto, ma ne siamo così certi? All’epoca dei fatti, avvenuti comunque in questa stagione, al Var avevano valutato soprattutto il punto di contatto, ma vedendo l’immagine in alto, e non quella dalla prospettiva destra, sembra molto più braccio che spalla, che sarebbe stata zona verde. E la rabbia dell’Inter aumenta.