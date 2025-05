Inter-Lazio, gesto disperato di Barella: botta e risposta con Chiffi

L’incandescente finale di Inter-Lazio continua a far discutere: spunta un gesto disperato da parte di Barella in un dialogo con Chiffi

Il dolore non è ancora passato per l’Inter dopo il rocambolesco pareggio che ha portato lo scudetto sempre più lontano da Milano. Le possibilità che il Napoli non faccia risultato contro il Cagliari in casa sono minime, per cui vige un clima di delusione, rabbia e rassegnazione nel tifo nerazzurro.

Quanto successo nel secondo tempo di Inter-Lazio resta una ferita aperta, ancor di più dopo quanto circolato oggi da Open Var, la trasmissione di DAZN che fa chiarezza sui principali episodi arbitrali, svelandone anche i retroscena dal campo. In particolare, ha colpito l’attenzione di tutti quanto fatto da Nicolò Barella in occasione del rigore dato contro all’Inter per fallo di mano di Bisseck dopo una giocata di Castellanos.

Chiffi è stato richiamato al Var e poi ha deciso di indicare gli undici metri, un episodio decisivo per le sorti dello scudetto e che poi sarà fatale per le ambizioni nerazzurri. Proprio in quell’occasione, il centrocampista è andato faccia a faccia con l’arbitro.

Le proteste di Barella con Chiffi: cosa ha detto

Ovviamente lo sconcerto e la rabbia l’hanno fatta subito da padrone dopo che il rigore è stato assegnato alla Lazio – l’ha realizzato Pedro per il 2-2 finale. Barella, come mostra il video di Dazn, ha chiesto come si facesse a dare rigore in un’occasione del genere e a quel punto in una partita così importante e ha detto al direttore di gara un’espressione che sta facendo discutere.

“Mi sto giocando la vita!”, che oltre a ogni dietrologia intende semplicemente le sorti dello scudetto. L’arbitro capisce, conferma che spiegherà e risponde: “Io anche”. Il resto è storia, con Chiffi che sottolinea il movimento del braccio di Bisseck a cercare il pallone e che l’ha convinto ad assegnare il penalty.

Resta la rabbia per un rigore che poteva essere evitato, visto che, pur restando dubbi, la giocata del tedesco dell’Inter resta assurda in quella situazione di campo. Questo video fa capire il peso che ha per i calciatori, oltre che per i tifosi.