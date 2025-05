Inter-Napoli, è guerra totale: “Richieste di risarcimento danni”

La sfida Scudetto è già iniziata. In Lega c’è stata una battaglia senza esclusioni di colpi tra carte e minacce dirette

È stato un Consiglio di Lega molto teso quello di ieri, lunedì 19 maggio. Come riferito dal Corriere della Sera, al centro della discussione la data per le partite di Inter e Napoli. Le due squadre, insieme al presidente Simonelli, hanno presentato le proprie richieste e naturalmente erano diverse tra loro.

Non è stato semplice trovare una soluzione. Una battaglia di carte, minacce e Statuti per far valere i propri diritti. Alla fine è stato optato per venerdì 23 sfruttando anche il via libera di Dazn. Resta la questione dell’eventuale spareggio. I nerazzurri hanno fatto di tutto per rinviarlo, ma ha prevalso la linea della Lega fissandolo lunedì 26 alle 20:45. Una decisione che rischia di avere un problema non di poco conto.

Lotta Scudetto, la posizione dell’Inter

La posizione dell’Inter sull’ultima giornata di campionato è stata sin da subito molto chiara. I nerazzurri in una lettera hanno rivendicato lo Stato della Lega e la possibilità di giocare giovedì, come successo lo scorso anno con la Fiorentina in finale contro l’Olympiakos.

Il Napoli e la ‘minaccia’ di risarcimento dei danni

Lo scorso anno la Fiorentina ha trovato terreno fertile per giocare di giovedì. In questo caso il Napoli ha deciso di opporsi alla richiesta dell’Inter. L’obiettivo dei partenopei era quello di scendere in campo tra sabato e domenica minacciando richieste di risarcimento danni con la giustificazione di non avere il campo a disposizione nei giorni successivi.

Una forzatura che non ha convinto la Lega. Al momento dell’iscrizione, infatti, il club si è impegnato ad avere l’impianto per tutta la stagione sportiva e per questo motivo si è optato per trovare una sorta di compromesso scendendo in campo nella serata di venerdì alle 20:45.

Un giorno e un orario che ha trovato l’ok anche di Dazn. Il rischio era quello di avere un audience minore giovedì e per questo motivo la scelta della Lega ha avuto il via libera dell’emittente televisiva.

Il nodo spareggio

C’è poi la questione dello spareggio. La data scelta è quella di lunedì 26 alle 20:45 allo stadio Olimpico. La sede di Roma va contro il regolamento (doveva essere Milano), ma le ragioni di ordine pubblico hanno portato a spostare la sfida nella Capitale. Un qualcosa che comunque potrebbe incidere