L’Inter ha perso un’occasione enorme, pareggiando contro la Lazio: l’accusa è chiara, è mancato il giusto atteggiamento

Lo scudetto era uno dei principali obiettivi in casa Inter in questa stagione. Eppure è svanito con tanti errori compiuti dai singoli e dall’allenatore, l’ennesima rimonta subita e i punti lasciati per strada, tanti e contro avversari che sembravano alla portata sia sulla carta, sia durante la partita.

Nessuno può dimenticare quello che è stato fatto finora, soprattutto in Europa, e c’è gratitudine per un gruppo che ha riempito lo stadio, creato un grande rapporto con i tifosi e regalato serate stupende al pubblico. L’amaro in bocca, però, resta anche per i valori che il Napoli ha espresso fino a questo momento, non proprio in linea con quelli di chi vince lo scudetto alla fine.

Ciò che ha fatto infuriare di più i tifosi è l’atteggiamento con cui l’Inter è scesa in campo nel secondo tempo. La squadra ha iniziato a risparmiare corse, energie e interventi, ha tentato di far girare il pallone, ma l’ha fatto in maniera passiva e soprattutto nella sua metà campo, arrivando poco alle punte e non impensierendo praticamente mai la Lazio fino ai gol subiti. Insomma, la squadra migliore del campionato non ha fatto la partita e poi ne ha pagato le conseguenze.

Di Canio stronca l’Inter dopo la Lazio: “È mancata la fame”

Una delle caratteristiche essenziali per le squadre che vogliono vincere lo scudetto è sicuramente avere l’aggressività e la cattiveria giusta per superare gli avversari e fare più punti di tutti. Questo fattore sembra essere mancato in troppi momenti di questa stagione e anche contro la Lazio.

Questo tema è stato sviscerato in maniera piuttosto approfondita da Paolo Di Canio durante ‘Sky Calcio Club’: “Ho visto cose assurde. Che stanchezza possono avere al 55esimo? Ho visto i giocatori dell’Inter trotterellare, è mancata la fame di prendersi tutto”, ha iniziato l’ex attaccante di Lazio e West Ham.

“Non c’è stata la cattiveria. Stanno pensando alla finale di Monaco? Ragazzi, ma cosa dite? Se vinci, hai vinto lo scudetto, stiamo giustificando una cosa gravissima“. Una cosa gravissima, quello che pensano anche molti tifosi e per questo la sensazione di rabbia e sconforto non scompare neanche dopo due notti.