Ok alla cessione del bomber in Serie B, lascia l’Inter a titolo definitivo

Il club nerazzurro ha preso la sua decisione sul classe 2001 già dirottato in prestito: futuro nella Serie B italiana

La giostra delle grandi emozioni di campo, quelle che i tifosi nerazzurri hanno vissuto, con umori diametralmente opposti, tanto nella semifinale di Champions quanto nell’ultima sfida di campionato, sta quasi per finire.

Mancano solo due gare ufficiali e poi sapremo se la Beneamata avrà alzato al cielo almeno un trofeo o se concluderà la stagione incredibilmente a mani vuote. Già perché, dopo il suicidio sportivo di Riyadh, in Supercoppa italiana, il gruppo di Simone Inzaghi avrebbe anche gettato alle ortiche la possibilità – che era lì, a portata di mano – di mettere il muso davanti al Napoli a 90′ dalla fine del campionato.

Il destino, in Serie A, non dipende più dall’Inter, aggrappata alla speranza di un ulteriore passo falso degli azzurri, che dovrebbe legarsi ad una vittoria dei nerazzurri in quel di Como per far sì che il sogno del secondo Scudetto consecutivo diventi realtà. Forse, paradossalmente, sarebbe più facile (o quanto meno più probabile) alzare al cielo la ‘coppa dalle grandi orecchie’ in quel di Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio.

Contro il PSG infatti, si partirà dallo 0-0: la concentrazione dell’ambiente è tutta sulla gara che potrebbe cambiare non solo il destino stagionale dell’Inter, ma la sua stessa storia.

Intanto però, visto che un altro tipo di giostra, quella del mercato, non si ferma mai, Marotta e soci stanno già definendo alcune operazioni secondarie in vista della prossima annata. Una decisione, in tal senso, appare già esser stata presa.

Salcedo addio, lo vogliono in B: lotta a tre

Come tutti gli altri grandi club, anche l’Inter può vantare una serie di giovani profili che, per i più disparati motivi, sono oggetto di prestiti verso realtà ‘minori’ – Serie B italiana o campionati esteri non di grido -. Uno di questi, già (ri)aggregato alla prima squadra nerazzurra la scorsa estate per alcune amichevoli, sarebbe in procinto di lasciare per sempre Appiano Gentile.

Si tratta di Eddie Salcedo, l’attaccante italiano di origini colombiane prodotto delle Giovanili del Genoa ma ormai da tanti anni, dal 2018, di proprietà Inter. Pur non avendo mai esordito con la maglia nerazzurra, il giocatore è rimasto di proprietà Inter per tutti questi anni, con un contratto che ora si avvicina alla sua scadenza.

Nella stagione in corso il giocatore ha militato nell’Ofi Creta, club greco della massima serie, mettendo a segno 5 gol e 2 assist in 24 gare di campionato. Pur potendo vantare, il club greco, un diritto di riscatto sull’attaccante, questo probabilmente non verrà esercitato. L’italo-colombiano tornerà alla base il 30 giugno, ma solo per svuotare il suo armadietto.

Come riferito da indiscrezioni degli ultimi giorni, Brescia, Reggiana e Cesena si sono già mosse sulle sue tracce per un acquisto a titolo definitivo da completare all’alba della sessione estiva. Dopo anni di vagabondaggio in prestito, Salcedo si appresta ad accasarsi nella Serie B italiana, pronto a mostrare le sue qualità.