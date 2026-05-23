LIVE Serie A, Bologna-Inter: Diouf a destra, Sucic play e davanti Lautaro-Pio Esposito | Segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Bologna di Italiano nella trentottesima giornata di Serie A. Segui la cronaca in Diretta

L’Inter fa visita al Bologna in Emilia nel primo anticipo del sabato valido per la 38esima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che non hanno più niente da chiedere a questa stagione che sarà diretta dall’arbitro Kevin Bonacina della sezione di Bergamo.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu sono reduci dal pareggio contro il Verona che ha fatto da antipasto alla festa per le vie di Milano a pullman scoperto per celebrare il double scudetto e Coppa Italia. Più che il risultato, l’obiettivo di oggi è quello di dare minutaggio a chi ha giocato meno e provare qualche giovane promessa.

Dall’altra parte i rossoblù di Vincenzo Italiano, invece, vengono dalle due vittorie di fila di prestigio in trasferta contro il Napoli e contro l’Atalanta che però non sono bastate a tornare in corsa per la Conference League. I felsinei chiuderanno la stagione in ottava posizione a prescindere dal risultato di questa partita.

All’andata, era la 18esima giornata, i meneghini si sono imposti con il risultato di 3-1 grazie ai gol messi a segno da Zielinski, Lautaro Martinez e Thuram, prima della rete della consolazione di Castro. La partita sarà trasmessa in tv su Dazn e sarà visibile su pc, tablet e smartphone in diretta esclusiva sulla app della stessa emittente. Interlive.it vi offre il match dello stadio Renato Dall’Ara tra Bologna ed Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-INTER

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All.: Chivu