Nico Paz, la bugia di Fabregas: piano Inter con tre alternative

Figuraccia del tecnico del Como che se la prende con Zanetti. Ma sul fantasista argentina l’ultima parola spetta al Real Madrid

Ha sorpreso molto lo sfogo di Cesc Fabregas ieri in conferenza stampa. L’allenatore spagnolo del Como se l’è presa con Javier Zanetti, reo di aver tessuto le lodi di Nico Paz, augurandosi di vederlo un giorno con la maglia dell’Inter. Insomma, niente che non sia stato detto mille volte nel calcio. La sentenza finale è di quelle da segnalibro: “Nico Paz non giocherà nell’Inter, la prossima stagione sarà al Como o al Real Madrid”.

Niente di più falso. Perché il Real Madrid, appunto, può esercitare la clausola di riacquisto per 9 milioni di euro e poi fare del fantasista argentino quello che vuole. Anche cederlo all’Inter. Molto dipenderà dalla volontà del nuovo tecnico dei blancos, che con ogni probabilità sarà José Mourinho. Ma anche dal costo del cartellino, che sta lievitando ad oltre 60 milioni di euro.

😱Attacco choc di Fabregas a Zanetti per le sue parole di apprezzamento per Nico Paz: “Non si smette di sperare di vederlo all’Inter”⚫🔵. 🚨🗣️Oggi il tecnico del Como così in conferenza: “Non lavora per il Real e il Como, porti rispetto. Di sicuro Nico non giocherà nell’Inter”. pic.twitter.com/RkiNH3mVzK — INTERLIVE.IT (@interliveit) May 22, 2026

Il fondo Oaktree è pronto a fare uno strappo alla regola per Nico Paz, ma senza esagerare. Insomma, il club nerazzurro resta in corsa, checché ne dica Fabregas. Ma intanto valuta anche altri profili per il ruolo di trequartista/ala. Tre le alternative, tutti nomi già noti: da Curtis Jones del Liverpool a Moussa Diaby dell’Al Ittihad fino all’ex bolognese Dan Ndoye del Nottingham Forest.