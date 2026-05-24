Parametri zero all’Inter: “Marotta si è mosso presto”

Annuncio bomba in ottica calciomercato: “Entro tre settimane i nerazzurri avranno già bloccato i possibili titolari”

Con il match di ieri a Bologna, si è ufficialmente chiusa la stagione 2025-26 dell’Inter. E se i tifosi potranno continuare a festeggiare il double scudetto più Coppa Italia, per la dirigenza è tempo di programmare la prossima annata. Gli uomini mercato nerazzurri Marotta, Ausilio e Baccin sono già al lavoro per trovare i profili in grado di migliorare la rosa di Chivu e provare a fare bene anche in campo europeo.

A tal proposito si registrano le parole del giornalista Giuseppe Pastore nel podcast L’Ascia Raddoppia: “L’Inter sarà la favorita anche la prossima stagione, è un discorso di società. Sui parametri zero Marotta si muove molto presto e penso che entro tre settimane i nerazzurri avranno già bloccato i possibili titolari. Il mercato di Juventus e Milan, invece, dipenderà da chi rimarrà e da come finirà questa stagione”.

Ma chi sono i parametri zero su cui potrebbe puntare l’Inter? Con la promozione di Josep Martinez a titolare, in porta potrebbe tornare di moda Illan Meslier del Leeds. In difesa il sogno proibito è Ibrahima Konate del Liverpool, più facile (ma anche più vecchio) John Stones del Manchester City. Attenzione poi al doppio colpo dalla Roma: il jolly turco Zeki Celik e il centrocampista Lorenzo Pellegrini. Per il ruolo di trequartista, infine, resta l’idea Bernardo Silva.