Tabella Scudetto, spunta la FOTO nello spogliatoio del Napoli

Conte credeva davvero nella rimonta sull’Inter dopo il derby perso dai nerazzurri contro il Milan

A Napoli vogliono far passare il secondo posto come un bel traguardo. Ma come può la squadra campione d’Italia in carica a dire che il suo obiettivo è la qualificazione in Champions? L’alibi sono stati i tanti infortuni che hanno colpito gli azzurri, ma lo stesso discorso vale praticamente per tutti gli altri club di Serie A. Ma in realtà Antonio Conte puntava al bis scudetto, peccato che non sia mai riuscito a lottare con l’Inter.

Nonostante le dichiarazioni pubbliche, però, un video pubblicato da Giovane dimostra che il tecnico salentino credeva e molto alla rimonta tricolore. Ci ha creduto dopo che i nerazzurri di Chivu sono stati sconfitti nel derby contro il Milan nella 28esima giornata. Poi sono arrivati i pareggi contro l’Atalanta e la Fiorentina che avevano permesso al Napoli (che nel frattempo aveva battuto Lecce e Cagliari) di portarsi a 7 punti.

Poi Conte ha battuto Allegri, ma l’Inter ha fatto lo stesso con la Roma e poi contro il Como. Mentre i partenopei sono stati fermati dal Parma sul pareggio. Da lì in poi, la tabella presente nello spogliatoio del Napoli non è stata più aggiornata. “Insieme tutto è possibile“. Anzi no. Siamo Noi, Siamo Noi, i Campioni dell’Italia Siamo Noi.