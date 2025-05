Alza il trofeo e va all’Inter: colpo a sorpresa dei nerazzurri

L’Inter si sta già muovendo con decisione sul mercato. Arrivano ulteriori conferme su uno dei possibili colpi dei nerazzurri in Serie A

E’ un’Inter già molto attiva sul mercato. Tra l’ultima giornata di Serie A che assegnerà lo Scudetto e l’imminente finale di Champions League, la dirigenza nerazzurra sta lavorando per chiudere alcune trattative già in vista del Mondiale per Club.

E’ in definizione quella con l’Olympique Marsiglia per Luis Henrique. E’ salita a 23 milioni l’offerta dell’Inter per l’esterno brasiliano, una cifra che potrebbe accontentare l’OM disposta a cederlo per 25, forte anche del concomitante interessamento del Bayern Monaco. Se l’affare dovesse chiudersi positivamente nei prossimi giorni, Luis Henrique disputerà il Mondiale per Club con l’Inter alla stregua di Nicola Zalewski che sarà riscattato dalla Roma per 6 milioni di euro.

Inter che sta sondando più profili anche per la difesa, in attesa di definire le situazioni contrattuali di Acerbi e De Vrij, entrambi in scadenza a fine stagione. La permanenza di entrambi non esclude l’arrivo di un nuovo difensore centrale che i nerazzurri hanno individuato da tempo in Serie A.

Dal Bologna all’Inter, è lui la priorità in difesa per i nerazzurri

Il piano dell’Inter è chiaro ed è stato più volte ribadito dal presidente Marotta. La priorità è ringiovanire la rosa, acquistando calciatori futuribili da affiancare alle colonne dell’attuale organico a disposizione di Inzaghi. Tra i calciatori giovani e già pronti per competere in Serie A e a livello internazionali, Sam Beukema del Bologna è da tempo nei primi posti della lista dei possibili rinforzi per la difesa stilata dalla dirigenza nerazzurra.

Protagonista dell’ultimo biennio del club felsineo culminato con la prima storica qualificazione in Champions League e la conquista della Coppa Italia, Beukema non ha nascosto l’ambizione di approdare in un top club. Le prestazioni con il Bologna hanno attirato le attenzioni di top club come Real Madrid, Liverpool e della stessa Inter, pronta a trasformare il suo interesse per il difensore olandese in qualcosa di più concreto.

Fondamentale sarà la decisione del Bologna che dovrà scegliere se trattenere o cedere alcuni dei suoi top player come accaduto lo scorso anno con Calafiori o Zirkzee. Pare che Vincenzo Italiano, per prolungare il contratto con i rossoblù, abbia chiesto proprio garanzie in tal senso oltre a nuovi investimenti sul mercato per potenziare l’organico in vista della partecipazione all’Europa League.

La valutazione di Beukema è di almeno 25 milioni, una cifra che l’Inter può investire soprattutto con la possibile cessione di Bisseck per il quale si sono mossi già Tottenham e Manchester United. Nell’affare Beukema potrebbero rientrare anche alcune contropartite. Una su tutte, Francesco Pio Esposito. L’attaccante tornerà all’Inter dopo aver disputato i playoff di Serie B con lo Spezia e dovrebbe partecipare al Mondiale per Club. Al termine, la dirigenza nerazzurra ha intenzione di cederlo di nuovo a titolo temporaneo ma stavolta in Serie A. Il Bologna lo segue da tempo e sarebbe ben disposta ad accoglierlo con o senza cessione di Beukema all’Inter.