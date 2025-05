Conte torna alla Juve e beffa Marotta: affare chiuso a 40 milioni

Il tecnico leccese sembra essere ormai promesso sposo dei bianconeri e potrebbe andare a ‘beffare’ i nerazzurri in questa corsa di calciomercato

Antonio Conte e la Juventus, un matrimonio che sembra essere ormai annunciato. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico leccese la prossima settimana dovrebbe comunicare l’addio al Napoli e dopo il Mondiale per Club la firma con i bianconeri per iniziare una avventura diversa sicuramente dalle ultime.

L’arrivo del tecnico leccese potrebbe cambiare anche il calciomercato della Juventus. Conte ha delle idee molto chiare e, stando alle informazioni di Tuttosport, la Vecchia Signora sarebbe pronta a fare uno sgarbo ai nerazzurri nel prossimo calciomercato. Per adesso si è nel campo delle ipotesi visto che non si hanno ufficialità sul ritorno del pugliese a Torino. Ma resta una pista da seguire con molta attenzione.

Calciomercato: Conte prepara lo sgarbo all’Inter

L’arrivo di Conte alla Juventus dovrebbe portare i bianconeri a cambiare un po’ la strategia in entrata. Il tecnico leccese è pronto a chiedere dei rinforzi importanti e il primo colpo potrebbe essere chiuso a 40 milioni di euro. Una operazione che befferebbe l’Inter.

Conte alla Juve: colpo Ndoye per i bianconeri

Il nome in cima alla lista con Conte in panchina è quello di Ndoye. Stando a Tuttosport, Giuntoli lo starebbe seguendo da vicino da diverso tempo e potrebbe affondare il colpo considerato anche il fatto che il giocatore piace davvero molto a Conte: il tecnico leccese lo avrebbe voluto anche a Napoli a gennaio.

Non si tratta di una operazione semplice da chiudere. Il Bologna, visto il contratto in scadenza nel 2027 con l’opzione di prolungarlo di un anno, valuta Ndoye intorno ai 40 milioni di euro e i rapporti buoni fra le due compagini potrebbero consentire di chiudere l’affare in davvero poco tempo. Anche l’ingaggio contenuto dovrebbe consentire di sbloccare il tutto.

Non sarà un affare comunque semplice da chiudere. Il Milan e l’Inter, oltre al Napoli, da tempo sono sulle tracce di Ndoye e si prospetta una vera e propria asta per il calciatore. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che lo svizzero lascerà il Bologna nel prossimo calciomercato.

La Juve pensa a Ndoye

Ndoye potrebbe essere il primo colpo della nuova era Conte per la Juventus. Il tecnico leccese da tempo segue con attenzione il calciatore e rappresenta un rinforzo ideale per la prossima stagione.