Designato l’arbitro di Como-Inter, è subito bufera: “Partita rovinata”

Un internazionale di buon livello a Como. A Napoli, invece, arbitrerà chi spesso ha favorito gli azzurri. I tifosi sono nervosi

In una partita tutto sommato semplice dal punto di vista ambientale, l’AIA ha scelto di inviare al Giuseppe Sinigaglia per arbitrare Como-Inter un direttore di gara con molta esperienza in incontri importanti ma non immune a critiche ed errori. Le sue direzioni sono state spesso macchiate da episodi dubbi. Nulla di strano… Tutti gli arbitri hanno a che fare con come rigori non concessi e cartellini discutibili.

Il punto è che la tensione è particolarmente alta, e l’Inter, che un po’ ci spera ancora nel titolo, guarda ormai con sospetto a ogni decisione da parte della Lega e dell’AIA. Ma è giusto affrontare quest’ultimo impegno di Serie A con uno spirito così vittimistico?

I tifosi si lamentano sui social, parlando di un altro arbitro con precedenti controversi. Poi criticano anche l’assegnazione di Federico La Penna per Napoli-Cagliari. L’arbitro della sezione di Roma viene da prestazioni non sempre limpide. Qualcuno nota che in carriera ha arbitrato moltissime volte partite del Napoli e del Bari, con bilanci più che positivi per entrambe, due squadre, come sappiamo, collegate ad Aurelio De Laurentiis. I tifosi del Napoli rispondo a simili sgradite insinuazioni ricordando che La Penna fu il direttore di gara del caso Juan Jesus-Acerbi…

A Como ci sarà invece Massa. I guardialinee saranno Perrotti e Rossi. Alla VAR è Mazzoleni, all’AVAR Pezzuto. Il quarto uomo sarà Sacchi. Anche Mazzoleni fa sorridere o disperare i più prevenuti. Diciamo che arbitro e VAR suscitano una certa diffidenza nei tifosi nerazzurri.

Massa dirigerà Como-Inter: Inzaghi non ne è contento

L’ultima partita dell’Inter diretta da Massa fu quella contro l’Atalanta, in cui Simone Inzaghi si lamentò per un goal annullato a Lautaro. “Avremmo potuto chiudere la partita già nel primo tempo e c’è stato il goal annullato a Lautaro, che probabilmente era regolare“, disse il mister. “Con questo spirito possiamo fare cose importanti”. A dire il vero, però, Massa lì però c’entrava poco…

In quella gara a lamentarsi fu pure Gasperini, infastidito dal rosso a Ederson per proteste. Per l’allenatore dell’Atalanta, Massa aveva di fatto tagliato le gambe ai bergamaschi cacciando fuori il brasiliano: “Era una partita che si poteva ancora giocare, mancavano 20′ considerando il lungo recupero, che potevano essere avvincenti”.

Gasperini giudicò quell’espulsione come “assolutamente esagerata“. E disse pure che c’erano altri episodi da giallo non sanzionati. “Ederson è un giocatore corretto, è vero che ha sbagliato sull’applauso, ma si vedono e si sentono cose molte peggiori di un applausino su cui si sorvola. Non doveva essere espulso, la partita è scaduta. È stato brutto e penalizzante per il pubblico, per le due squadre, per il calcio”.

Ma com’è davvero il bilancio di Massa con l’Inter?

Davide Massa, l’arbitro classe 1981 di Imperia ha arbitrato soprattutto la Lazio. In 33 partite, che si sono risolte con 12 vittorie per i biancocelesti, a fronte di 11 pareggi e 10 sconfitte.

Ha poi arbitrato la Roma, 31 volte. Il bilancio è il seguente:

10 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte

31 sono anche le direnzioni con Torino e Juve. Per i granata si parla di 11 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte. Per i bianconeri, il bilancio è di 20 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte. Poi c’è l’Inter, arbitrata 29 volte. Il bilancio?

19 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte.

75 ammonizioni

3 doppi gialli

un’espulsione

7 rigori

Con il Napoli, ha arbitrato 28 volte. E ha visto 18 vittorie, 5 sconfitte e 5 pareggi. Con 53 ammonizioni, 2 doppi gialli, 3 espulsioni e 2 rigori. I tifosi partenopei si lamentano anche loro di Massa, scrivendo sui social che avrebbe favorito varie volte l’Inter. Per esempio con il famoso contatto Lobotka-Lautaro. Oppure quando non avrebbe dato il rigore al Torino per l’intervento di Ranocchia. E poi per la questione Acerbi-Jesus. Insomma: a Napoli non vogliono La Penna e temono che Massa favorisca l’Inter. Gli interisti non vogliono Massa e temono che La Penna favorisca il Napoli…