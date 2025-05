Inter, colpo in attacco prima del Mondiale: le ultime | INTERLIVE

L’Inter lavora ai piani per l’attacco per la prossima stagione: un colpo dovrebbe andare a buon fine già prima del Mondiale per club

Il reparto che ha deluso di più negli ultimi mesi è sicuramente l’attacco. È stato chiaro già durante il match contro la Lazio, in cui Taremi è tornato a non rispettare le attese e Arnautovic si è macchiato di un errore decisivo negli ultimi minuti di gara, quando l’Inter poteva clamorosamente tornare in vantaggio.

L’austriaco ha lisciato il pallone a pochi passi dalla porta – poi l’episodio sarebbe stato rivisto al Var per una spinta -, chiudendo nel peggiore dei modi le speranze di scudetto dell’Inter. È stata solo l’ennesima volta in cui le seconde linee hanno dimostrato di non essere al livello dei titolari, almeno in attacco.

Ormai è chiaro che Correa e Arnautovic lasceranno il club a parametro zero a fine anno, ma anche Taremi dovrebbe partire con l’Inter intenzionata ad accettare una delle offerte che arriveranno per l’iraniano. A questo punto, è chiaro che Marotta e Ausilio dovranno centrare almeno due colpi in attacco, dato che gli unici a restare saranno Thuram e Lautaro Martinez.

L’Inter accelera per un colpo in attacco: firma prima del Mondiale

Secondo quanto risulta a InterLive.it, l’Inter ha già una lista di nomi ben precisi per rinforzare il reparto offensivo: si sta cercando un calciatore con le caratteristiche di Thuram e un vice Lautaro, profili giovani – come richiesto da Oaktree – e che possano consentire alle punte di rifiatare anche in alcuni momenti decisivi.

Jonathan David piace parecchio ed è finito in lizza da mesi: l’Inter ha formulato la sua offerta ed è sicura di avere il gradimento del calciatore, anche se la somma in ballo non è proprio quella richiesta dal canadese. L’appeal della finalista di Champions League resta alto per il canadese e la decisione dovrebbe arrivare in tempi non troppo lunghi. Occhio, però, anche al Napoli, che sta continuando a spingere e non vuole ritirarsi dall’asta.

L’altro nome pesante è quello di Ange-Yoan Bonny: per caratteristiche il francese è stato identificato come erede naturale di Thuram, con ampi margini di crescita. Il prezzo è attorno ai 15 milioni di euro e l’ingaggio è perfettamente nei parametri di Oaktree. Se i due affari dovessero concludersi alle cifre volute dall’Inter, sarebbero entrambi decisamente sostenibili. La grande novità è un’altra: uno dei due potrebbe arrivare già dopo la finale di Champions e giocare il Mondiale per club.