Inzaghi pazzo di Luis Henrique: un dato spiega tutto

Luis Henrique è sempre più vicino all’Inter: Inzaghi approva in pieno il colpo, con un dato che spiega la volontà nerazzurra di chiudere

Una stagione infinita. Sembra quasi un titolo da libro, ma è solo una breve descrizione dell’annata dell’Inter, che si concluderà con il Mondiale per club a giugno. Per l’occasione, è stata istituita una sessione di calciomercato ad hoc, tramite cui Marotta e Ausilio hanno intenzione di inserire forze fresche e nomi importanti per migliorare la squadra, le alternative e completare le caratteristiche a disposizione di Simone Inzaghi.

Spesso si è scritto e detto che il profilo che manca all’Inter è quello di un calciatore capace di saltare l’avversario nell’uno contro uno e creare la superiorità numerica. L’idea per la prossima stagione prevede di inserire una mezzala con queste caratteristiche, ma attenzione anche a ciò che sta accadendo sugli esterni.

Il nome perfetto in tal senso resta quello di Luis Henrique. Il brasiliano è entrato da tempo nel mirino dell’Inter, che ora sembra molto vicina a concludere positivamente la trattativa con il Marsiglia. L’accordo con l’esterno c’è da tempo, ma ora mancano solo 2 milioni per la fumata bianca definitiva. E Inzaghi sarebbe entusiasta dell’arrivo ad Appiano Gentile del brasiliano.

Luis Henrique si avvicina all’Inter: Inzaghi stravede per lui

La svolta per Luis Henrique è arrivata nel momento in cui De Zerbi l’ha spostato nel ruolo di esterno a tutta fascia a destra – prima era un’ala sinistra da 4-2-3-1. Nella nuova posizione di campo ha fatto benissimo: è a quota 9 gol e 10 assist in stagione, numeri da top assoluto.

Il dato che interessa ed è piaciuto di più a Inzaghi è un altro e si può notare guardando le heatmap stagionali. Luis Henrique può giocare indifferentemente a destra e a sinistra, ma soprattutto le zone calde indicano che il brasiliano può saltare l’avversario indifferentemente rientrando o andando sul fondo.

In più, il rating stagionale del ragazzo è di 7.25, addirittura più alto di quello di Dumfries che ora è a 7.14. Da qui si può capire il fortissimo interesse di Inzaghi e dell’Inter per il calciatore, che sicuramente dovrà ambientarsi nel calcio italiano, ma che già da adesso è una vera e propria certezza.