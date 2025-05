Nuovo infortunio in casa Inter: Como e PSG, le ultime

Il centrocampista dovrebbe saltare l’ultimo impegno di campionato, ma saranno due i ritorni di spessore in squadra

Nel mercoledì che precede la disputa della trentottesima nonché ultima giornata del campionato di Serie A, l’Inter ha tenuto la consueta sessione d’allenamento sui campetti della Pinetina di Appiano Gentile, propedeutica in vista della sfida contro il Como di Cesc Fabregas.

La squadra lombarda, reduce da un cammino straordinario nella stagione del ritorno nella massima serie, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per condurre un’ottima prestazione a scapito dei vicini di casa.

A questi ultimi, però, il tecnico Simone Inzaghi chiederà massimo impegno per consolidare tre punti che potrebbero rivelarsi fatali se il Napoli – attualmente primo in classifica con un solo punto di vantaggio sulla rivale – dovesse clamorosamente perder terreno contro il Cagliari.

Pochi sono dunque i dubbi sul fatto che il piacentino possa decidere di schierare comunque la sua miglior formazione con qualche piccolo ritocco, nonostante l’avvicinarsi inesorabile della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Nella lista dei convocati contro il Como non dovrebbe tuttavia figurare uno dei centrocampisti più tecnici della rosa, per via di un acciacco fisico accusato di recente.

Zielinski si ferma per affaticamento, contro il Como riecco Frattesi e Lautaro

Stando alle ultime informazioni riportate da ’Sky Sport’, Piotr Zielinski ha lavorato a parte assieme a Benjamin Pavard perché andato incontro ad affaticamento muscolare negli scorsi giorni.

Nulla di preoccupante, eppure lo staff medico ha preferito portare cautela senza forzarne il reintegro in squadra. Anche qualora le sue condizioni dovessero migliorare prima del fischio d’inizio di venerdì sera, il centrocampista polacco potrebbe esser costretto al riposo forzato per poi tornare a disposizione di Inzaghi contro il PSG.

Migliorano invece le condizioni di Davide Frattesi e Lautaro Martinez. Entrambi hanno svolto del lavoro parziale assieme al resto del gruppo nerazzurro in giornata e dovrebbero rispondere alla chiamata del proprio tecnico per l’ultima giornata di campionato.

Fatta salva la possibilità di non essere impiegati fino ai minuti finali della partita, giusto per non perdere del prezioso ritmo-gara in vista della finalissima di Champions League.