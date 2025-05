Pistocchi boom: “Voleva dare il rigore contro la Roma”. Grave accusa a Rocchi

Il giornalista Maurizio Pistocchi è tornato a parlare degli ultimi episodi arbitrali contro l’Inter: c’è anche una grave accusa a Rocchi

Sono passati diversi giorni da Inter-Lazio, il dolore calcistico che ha procurato e il silenzio stampa dei nerazzurri dopo la partita per evitare squalifiche. È chiaro che la rabbia non sia ancora passata e ci metterà ancora un bel po’ a svanire, anche perché la convinzione è che gli arbitri e il loro utilizzo del Var siano stati decisivi per la corsa scudetto.

Ora recuperare sul Napoli è quasi impossibile, o comunque le possibilità di rimonta per il primo posto sono ridotte all’osso. Alla stessa maniera, non si fermano le analisi sui casi arbitrali e, oltre agli episodi contro la Lazio, c’è chi ha deciso di guardare anche un po’ più indietro, in particolare al match contro la Roma.

La sconfitta arrivata contro i giallorossi fa ancora male, in particolare per un episodio che ha condizionato tutto il finale di partita. Stiamo parlando ovviamente del lungo placcaggio di Ndicka su Bisseck a pochi passi dalla linea di porta e che non è stato sanzionato con il calcio di rigore. Sarebbe cambiata l’intera storia del campionato.

Pistocchi svela una ricostruzione incredibile su Inter-Roma

Secondo Maurizio Pistocchi ci sarebbe una spiegazione ben precisa se il Var non è intervenuto e non ha assegnato il rigore all’Inter contro la Roma, nonostante fosse evidente: “Perché il direttore di gara non fu chiamato alla OFR dal Var Di Bello? Chiedetelo all’AVAR Piccinini che aveva suggerito la OFR“, ha scritto su X dando un’informazione molto grave, quindi che l’Avar aveva suggerito di assegnare il penalty.

E ha rincarato la dose con un’altra accusa diretta a Gianluca Rocchi: “Perché il dialogo non è stato mai trasmesso dalla trasmissione Open Var? Chi non ha voluto è stato lui: il designatore Rocchi“. Insomma, di male in peggio se le cose fossero andate così e si tratterebbe di un’ulteriore beffa per l’Inter in un motivo chiave della stagione.

Ormai è acqua passata, ma la speranza è di ricevere un trattamento equo nel prossimo futuro e in prospettiva, per cui Marotta si farà sentire anche in Lega e nelle sedi competenti, come è inevitabile che sia.