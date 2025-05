“Hanno interrotto qualsiasi rapporto”: cambia il futuro di Marcus Thuram

L’attaccante francese dell’Inter al centro di numerosi rumors di calciomercato. Ma la situazione adesso è cambiata: le ultime

Diciotto gol in stagione, di cui quattordici in Serie A e quattro in Champions League. Più nove assist vincenti. I numeri della seconda stagione di Marcus Thuram con la maglia dell’Inter sono davvero eccellenti. A livello individuale sarà un’annata da ricordare, a livello di squadra tutto dipenderà dalla finalissima di Monaco di Baviera in programma il prossimo 31 maggio contro il Paris Saint-Germain.

Proprio il PSG è tra i club interessati a Thuram in vista della riapertura della sessione estiva di mercato. Senza dimenticare i club della Premier League inglese. Anche per questo la dirigenza nerazzurra, con Marotta e Ausilio in testa, stanno trattando con il suo entourage il rinnovo del contratto, con l’obiettivo di togliere la clausola di rescissione fissata tra gli 85 e i 90 milioni di euro, che di certo non spaventa le big d’Europa.

È vero che per l’Inter sarebbe una clamorosa plusvalenza, avendolo preso a costo zero dal Borussia Monchengladbach. Ed è altresì vero che potrebbe rimpiazzarlo con un altro bomber svincolato come Jonathan David, in scadenza con il Lille. Ma un club che ambisce a restare ai vertici in Italia e in Europa, non può permettersi di perdere i suoi gioielli. Né di avere rincalzi non all’altezza dei titolari, come dimostrato dai vari Taremi, Arnautovic e Correa in questa stagione.

Calciomercato Inter, Thuram si allontana: tutta colpa di Berrada

Tra i club maggiormente interessati a Marcus Thuram figura il Manchester United, fresco di finale di Europa League contro il Tottenham. In estate si prospetta l’ennesima rivoluzione in casa Red Devils, con il manager Amorim (o chi lo sostituirà) che vuole rifare praticamente tutto il reparto offensivo dopo aver bocciato Hojlund e Zirkzee. Nel mirino c’è Osimhen, ma ci sono vari altri nomi sul taccuino oltre al nigeriano.

Le possibilità che il numero 9 nerazzurro si trasferisca al Manchester United, tuttavia, sembrano davvero scarse. Come rivelato dal portale britannico ‘Football Insider’, infatti, “non corre buon sangue tra l’agente di Thuram e il nuovo CEO dei Red Devils Omar Berrada, che hanno interrotto i rapporti”. Qualora dovesse trasferirsi in Inghilterra, secondo la stessa fonte, sarebbe più probabile vederlo con la maglia di una squadra tra Liverpool, Arsenal e Chelsea. Sempre ammesso che voglia andare via dall’Inter.