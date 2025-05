L’Inter ha preso un fenomeno: “Come Yamal”

L’Inter si troverà un vero e proprio fenomeno in casa nelle prossime settimane: un nuovo traguardo dell’attaccante lo associa a Yamal

Il club nerazzurro ha affrontato Lamine Yamal pochi giorni fa nelle semifinali di Champions League e non è stata proprio una passeggiata di salute, anzi. Lo spagnolo ha rischiato di spazzare via quasi da solo la difesa dei nerazzurri, una delle meno battute dell’intera competizione europea. E non ha neanche 18 anni.

È difficile trovare in circolazione un ragazzo con le sue qualità tecniche e con il suo talento, soprattutto così abile nell’uno contro uno e nel giro palla – i suoi numeri sono incredibili anche per quanto riguarda gli assist. Allo stesso tempo, il progetto di Oaktree prevede di inserire in rosa giovani di alto livello in modo da migliorare ancora di più le scelte di Simone Inzaghi.

E, oltre agli acquisti che arriveranno, occhio anche a Francesco Pio Esposito. Il bomber ha vissuto una stagione magica con lo Spezia che potrebbe condurlo direttamente in Serie A dalla porta principale. A referto ha già gonfiato la rete ben 18 volte e messo a segno due assist. Questo gli ha permesso di entrare in un circolo molto ristretto.

Si tratta, infatti, del terzo calciatore nato dopo il 2004 a raggiungere quota 20 tra gol e assist, nelle prime due divisioni dei 5 maggiori campionati europei. Gli altri due in lista sono Kroupi del Lorient e proprio Lamine Yamal. Un record niente male.

Francesco Pio Esposito e il Mondiale per club: ora l’Inter può scegliere liberamente

L’Inter potrebbe riportare Esposito in rosa prima del previsto. Il bomber, infatti, potrebbe partecipare con i nerazzurri al prossimo Mondiale per club, o meglio la decisione spetta solo alla società nerazzurra.

Visto che la competizione coinciderà con l’impegno all’Europeo Under 21, la FIFA ha chiarito che l’ultima parola in merito ce l’avranno proprio i nerazzurri. E chissà che in quel caso non arriverà la consacrazione di un giovane bomber che la prossima stagione potrebbe giocarla già tutta con l’Inter.