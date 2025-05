Nuovo obiettivo Inter: costa 77 milioni, ma c’è già un piano B

Spunta un nuovo obiettivo di mercato per l’Inter. Valutazione elevatissima, i nerazzurri hanno già pronta l’alternativa

Un acquisto già definito da tempo (Petar Sucic) e un altro in arrivo (Luis Henrique), entrambi pronti per mettersi a disposizione già per il Mondiale per Club. Comincia già a prendere forma l’Inter della prossima stagione. E siamo solo all’inizio.

Indipendentemente dagli ultimi e importantissimi verdetti della stagione tra lotta Scudetto e finale di Champions League contro il PSG, l’Inter si muoverà con maggiore incisività sul mercato rispetto alle scorse stagioni. Senza più l’esigenza di cedere per acquistare, i nerazzurri, forti anche dei ricchi introiti ottenuti con il cammino in Champions e in arrivo per la partecipazione al Mondiale, avranno maggiori margini di manovra con la possibilità di investire su nuovi innesti giovani e in grado di aumentare la competitività dell’organico.

Già numerosi gli obiettivi di mercato accostati all’Inter in Serie A e all’estero. A riguardo, l’ultima indiscrezione arriva dalla stampa inglese che ipotizza un presunto interessamento dei nerazzurri per Marc Guehi, difensore del Crystal Palace (di cui è anche capitano) nonché della nazionale inglese con la quale ha totalizzato 23 presenze.

Inter, nuovo obiettivo per la difesa: valutazione elevatissima

La prossima estate potrebbe essere quella dell’addio per Guehi al Crystal Palace dopo lo storico trionfo in FA Cup. Da tempo, il difensore è nel mirino di alcuni top club di Premier League. In prima fila c’è il Newcastle che ha già provato a prenderlo la scorsa estate con un’offerta di 65 milioni di sterline (77 milioni di euro), respinta dal Crystal Palace. Con l’imminente ritorno in Champions League, i Magpies potrebbero riprovarci con maggiori possibilità di successo in quanto Guehi va in scadenza nel 2026 e non ha ancora rinnovato il contratto con il Palace.

La valutazione del difensore, pertanto, potrebbe inevitabilmente abbassarsi con un solo anno di contratto a disposizione. Per prenderlo serviranno comunque almeno 40 milioni, cifra che l’Inter può reperire anche dalla possibile cessione di Bisseck, per il quale c’è il concreto interessamento di altre due squadre di Premier League ovvero il Tottenham e il Manchester United con quest’ultimo sulle tracce anche dello stesso Guehi.

L’Inter, al momento, non ha avanzato proposte per il centrale del Crystal Palace e segue anche altre due piste per la difesa, entrambe riguardanti calciatori di Serie A. Il primo è Koni de Winter del Genoa, un profilo che intriga i nerazzurri per la possibilità di essere schierato sia da centrale che da esterno destro. L’altro è Sam Beukema del Bologna, tra i migliori difensori della Serie A nell’ultimo biennio. A Inzaghi, inoltre, piace molto anche Mario Gila della Lazio che ha offerte dalla Premier League e dalla Liga.