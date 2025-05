Emulato l’emblematico gesto dello Special One in Inter-Sampdoria che gli costò la squalifica, anche il calciatore rischia grosso

La stagione 2009/2010 viene ancora oggi ricordata dai tifosi nerazzurri sparsi in giro per il mondo con estremo rispetto ed ammirazione, per via dei tanti traguardi raggiunti dalla squadra di José Mourinho e culminati con la conquista del fantomatico Triplete.

Stangata Inter, maxi squalifica: gesto delle manette come Mourinho (AnsaFoto) – Interlive.it

Una condizione che sfortunatamente non verrà raggiunta anche quest’anno, nonostante la formazione allenata da Simone Inzaghi vi si sia avvicinata moltissimo. Eppure, al di là delle tre coppe sollevate al cielo che gli valsero enorme considerazione in giro per l’Europa, un episodio marchiò indissolubilmente la figura dello ‘Special One’.

Era il 22 febbraio 2010 e si disputava Inter-Sampdoria, sotto gestione di Paolo Tagliavento. Nell’esprimere totale dissenso con la scelta di espellere ben due difensori nerazzurri (Walter Samuel e Ramiro Cordoba, ndr) prima ancora che si chiudesse la prima frazione di gioco, Mourinho mimò il gesto delle manette nei confronti dell’arbitro.

Infinite furono le possibili interpretazioni, ma lo stesso Massimo Moratti – allora presidente dell’Inter – dichiarò di non avere idea del suo significato. Una delle tante bravate di una personalità davvero incandescente.

Josep Martinez emula Mourinho in Inter-Lazio, ora rischia la squalifica

Sulla scia dell’emblematico gesto che costò all’ex allenatore dell’Inter una squalifica di tre giornate, comminata dal Giudice Sportivo assieme ad un’ammenda da 40 mila euro, un calciatore nerazzurro lo ha emulato di recente.

Proprio in occasione del calcio di rigore decisivo assegnato alla Lazio nell’ultima partita di campionato giocata dalla squadra di Inzaghi.

Adesso il secondo portiere spagnolo Josep Martinez rischia la squalifica di almeno una giornata: potrebbe infatti esser richiesta la prova tv per confermare quanto ipotizzato nell’istante in cui l’arbitro Daniele Chiffi si è avvicinato al monitor per l’on-field review del VAR.

Se il calciatore dovesse esser effettivamente sanzionato, potrebbe dover rinunciare alla convocazione nella prima (o più, da stabilire) giornata di campionato della nuova stagione sportiva, visto che l’ultima giornata di quella attualmente in chiusura verrà disputata a stretto giro di posta, domani sera contro il Como.