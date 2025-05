Torna in Italia e prende il posto di Correa: Inzaghi lo ha chiesto a Marotta

Possibile occasione di mercato per l’Inter. Ecco chi può prendere il posto di Joaquin Correa ormai prossimo all’addio ai nerazzurri in scadenza di contratto

Cambierà (e molto) l’attacco dell’Inter nella prossima stagione. La dirigenza nerazzurra è pronta ad almeno 2-3 acquisti da affiancare a Lautaro Martinez e Thuram.

Si avvia alla conclusione l’esperienza in nerazzurro di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Ad entrambi non sarà rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, una deadline che mette in dubbio anche la partecipazione di entrambi al Mondiale per Club. In bilico anche la permanenza di Taremi, la cui stagione è stata ben al di sotto delle aspettative per rendimento e gol segnati, appena tre e tutti ininfluenti per il punteggio finale.

E’ previsto un possibile grande investimento nel reparto offensivo. Sta circolando nuovamente con insistenza il nome di Jonathan David. Dopo aver ufficializzato l’addio al Lille in scadenza di contratto, l’attaccante canadese deve scegliere ora la sua prossima squadra tra le tante che lo hanno contattato. David pretende un ingaggio di almeno 7 milioni, cifra decisamente elevata per l’Inter soprattutto per un attaccante che non ha il posto da titolare assicurato.

L’Inter pronta a riportarlo in Serie A: può arrivare in prestito

A proposito di occasioni di mercato, l’Inter non ha mai mollato la presa su Federico Chiesa. Una stagione con appena una presenza da titolare in Premier League per l’ex attaccante della Juventus che non può certo accontentarsi di un’altra annata da rincalzo soprattutto se vuole riconquistare il posto in Nazionale in vista del prossimo Mondiale.

Chiesa è stato vicino al ritorno in Serie A già a gennaio. Nonostante lo scarso impiego, il Liverpool si è opposto tuttavia a una sua cessione in prestito. Ora lo scenario potrebbe cambiare. I Reds, dopo quello di Salah, stanno per rinnovare il contratto anche a Luiz Diaz e puntano a rinforzarsi ulteriormente in attacco con Rayan Cherki del Lione, il cui arrivo potrebbe togliere ulteriore spazio a Chiesa.

L’Inter monitora la situazione. Chiesa è un profilo che piace a Inzaghi per le sue capacità di saltare l’uomo e di coprire, all’occorrenza, anche tutta la fascia. Non a caso, i nerazzurri lo hanno cercato già l’estate scorsa dopoché Thiago Motta ne ha avallato la cessione immediata a un anno dalla scadenza di contratto con la Juve. Inter che ora potrebbe riprovarci soprattutto se il Liverpool dovesse aprire a una possibile cessione in prestito, formula ideale per un calciatore che è rimasto, di fatto, inattivo per mesi.

L’Inter non è l’unica squadra che vuole riportare Chiesa in Serie A. Possibile un altro duello con il Napoli che lo aveva cercato già a gennaio per rimpiazzare Kvara, passato al PSG. Attenzione anche all’Atalanta soprattutto in caso di cessione di Lookman e al Milan che cerca un’alternativa a Rafa Leao.