“Costa troppo per l’Inter”: ha già trovato un altro club

Il club nerazzurro si tira fuori dalla corsa al gioiello del calcio argentino: clausola inaccessibile e concorrenza spietata

Ogni tanto, con una frequenza aumentata nel corso degli ultimi anni, tirano fuori un nuovo fenomeno. Quasi sempre mancino, tanto per onorare la memoria di Diego Armando Maradona e magari per trovare da subito, nonostante la ‘Pulga‘ ancora sia in attività, un degno erede di Leo Messi.

Il calcio argentino sembra davvero una fucina inesauribile di fantasisti che prediligono l’utilizzo di quel piede sinistro col quale il ‘Pibe de Oro‘, e in età più recente il fuoriclasse di Rosario, hanno dipinto pagine indimenticabili nella storia del calcio.

Ci stanno provando già in molti a fregiarsi, loro malgrado, del titolo di erede del campione che ha trascinato l’Argentina alla vittoria nelle ultime due edizioni della Copa America e soprattutto nell’ultimo Mondiale in Qatar. C’è Valentin Carboni, il classe 2005 di proprietà dell’Inter che nella stagione in corso, a causa della rottura parziale del legamento crociato del ginocchio, non ha potuto far esplodere il suo talento in quel di Marsiglia, dov’era stato mandato in prestito.

C’è Nico Paz, il gioiello del Como sul quale il Real Madrid, proprio in queste ore, sta esercitando il diritto di recompra a 9 milioni per avere il giocatore a disposizione nell’imminente Mondiale per Club.

E poi c’è lui, uno che deve ancora compiere 18 anni. Ma sul quale in Sudamerica ci si lancia già in paragoni davvero impegnativi.

Tutti pazzi per Mastantuono: clausola choc, addio Inter

“Dopo Diego Maradona non sembrava potessero esserci eredi, invece è arrivato Leo Messi. E io dico che ora è il momento di Franco Mastantuono“. Parola di Matìas Almeyda, una leggenda per tutto il mondo River Plate, il club in cui il talento argentino, nato a 300 km da Buenos Aires, sta splendendo di una luce destinata a brillare sempre di più.

Già seguito dai due club di Manchester, dal Tottenham fresco di conquista dell’Europa League, dal PSG, dall’Atletico Madrid e dalla stessa Inter, il geniale trequartista è destinato a lasciare ‘Los Millionarios‘ già la prossima estate.

Il problema, per chiunque voglia strappare il calciatore al blasonato club albiceleste, risiede nella clausola da 49 milioni di euro appiccicata al suo contratto in scadenza il 31 dicembre del 2026.

Come riportato dal portale britannico ‘Tbrfootball.com‘, tra tutte le blasonate pretendenti sul campioncino, il Real Madrid sembra essere in vantaggio. Per la società merengue, chiamata ad un pronto riscatto dopo una stagione da incubo, non sarebbe un grande problema investire quasi 50 milioni per il potenziale fuoriclasse. Un esborso che i nerazzurri, anche qualora dovessero vincere la Champions, avrebbero delle ovvie difficoltà a sborsare sull’unghia agli argentini.