DIRETTA Como-Inter, Taremi-Correa per l’ultima di campionato: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE del match

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Como di Fabregas nella 38esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter fa visita al Como in riva al lago, in uno dei due anticipi del venerdì che aprono la trentottesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di ritorno. Un derby lombardo che, giocato in contemporanea con Napoli-Cagliari, assegnerà lo scudetto 2024-25, che sarà diretto dall’arbitro Massa della sezione di Imperia.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dal pareggio casalingo contro la Lazio, non privo di polemiche in una stagione condizionata dagli errori arbitrali. L’obiettivo è quello di tornare a vincere per obbligare il Napoli a fare la stessa cosa contro il Cagliari in chiave scudetto. In caso di pareggio e di contemporanea sconfitta dei partenopei di Conte, invece, si finirebbe a pari punti e si andrebbe allo spareggio.

Dall’altra parte i biancoblu di Cesc Fabregas, che invece vengono dal pareggio contro il Verona, sognano di finire in bellezza uno splendido campionato da neopromossi, battendo i campioni d’Italia uscenti. La partita sarà visibile in tv, così come in streaming su smartphone, pc e tablet in diretta sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 2-0 in virtù dei gol di Carlos Augusto e di Thuram. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ tra Como e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO-INTER

COMO (4-3-3): Reina; Vojvoda, Van der Brempt, Smolcic, Alex Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Douvikas, Strefezza. All.: Fabregas

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Zalewski, Dimarco; Correa, Taremi. All.: Farris (Inzaghi squalificato)

ARBITRO: Massa di Imperia