Furiosi dopo Napoli-Cagliari: “Campionato falsato”

Napoli-Cagliari, gli Azzurri sono pronti ad alzare al cielo il quarto scudetto della sua storia, ma le polemiche non mancano: c’è chi parla di campionato falsato

L’Inter sta facendo il suo dovere sul campo battendo il Como, ma non basterà. Il Napoli, infatti, sta vincendo contro il Cagliari senza difficoltà e senza rischiare nulla grazie ai gol di McTominay e Lukaku, per cui ormai lo scudetto è in cassaforte. Anche chi aveva conservato un minimo di speranze si deve arrendere al dato di fatto del campo. E aumentano anche i rimpianti.

I nerazzurri, infatti, hanno sbagliato davvero tante chance per vincere il titolo nel corso della stagione, l’ultima con la Lazio e con il rigore concesso da Bisseck. I tifosi hanno già perso l’abbriglio a fine primo tempo e si sono assolutamente divisi sui social.

Il campionato più venduto della storia del calcio @SerieA rigori non dati e rigori inesistenti dati, audio tagliati ecc ecc io sono fiero di essere 🔵⚫ cmq vada é sempre stato così x i miei 37 anni e lo sarà a vita!! @Inter — Pancrazio88 (@pancrazio88) May 23, 2025

Campionato falsato, mancano comunque 9-10 punti all Inter — perdonaliDEMONE (@nvmdann) May 23, 2025

Su X, in particolare, in tanti se la sono presi con Simone Inzaghi per la gestione della stagione, altri hanno parlato addirittura di “campionato falsato” per le conduzioni arbitrali e perché all’Inter “mancano 9-10 punti”. Il comune denominatore resta comunque la delusione e l’amarezza per tutte le occasioni perse e che potevano fare la differenza. Ora c’è da leccarsi le ferite e ricaricare le pile in vista dell’appuntamento più importante della stagione, fissato il 31 maggio a Monaco.