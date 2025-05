Il Milan ha mollato la presa, strada libera per l’Inter: colpo a centrocampo

Nuovo colpo a centrocampo per l’Inter. Il Milan, senza coppe europee la prossima stagione, potrebbe defilarsi a meno che …

Prepariamoci a un’Inter grande protagonista del mercato nei prossimi giorni. Priorità al campo ovviamente con l’ultima di Serie A contro il Como e la finale di Champions. Tuttavia, con l’apertura di una finestra extra per i trasferimenti dedicata ai club che partecipano al Mondiale, aspettiamoci già la chiusura di qualche affare tra il 1 e il 10 giugno.

In quei giorni, l’Inter ufficializzerà l’arrivo di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria e probabilmente quello di Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia. Per l’esterno brasiliano è vicina l’intesa per 25 milioni di euro. L’Inter vuole chiudere in fretta anche per anticipare la concorrenza di altri club (Bayern Monaco su tutti) e portare il giocatore negli Usa dove potrebbe esserci anche Francesco Pio Esposito (di ritorno dal prestito biennale allo Spezia) a meno che la dirigenza nerazzurra non decida di fargli disputare l’Europeo Under 21.

Inter, che colpo a centrocampo: il Milan si defila ?

Esposito che, in estate, potrebbe lasciare nuovamente l’Inter in prestito. L’attaccante è seguito da vari club di Serie A tra cui il Torino che già l’anno scorso ha provato ad acquistarlo a titolo definitivo, ricevendo però un netto rifiuto dai nerazzurri. Il prestito di Esposito può essere una possibile contropartita a disposizione dell’Inter per arrivare a Samuele Ricci.

Il presidente granata, Urbano Cairo, in una recente intervista a Rai Radio 1 ha ammesso che uno o due giocatori andranno venduti. Ricci è tra i maggiori indiziati. Tante le richieste già arrivate per il centrocampista del Torino anche dall’estero con Real Madrid e Manchester City che lo seguono da tempo.

Su Ricci c’è anche l’Inter che potrebbe decidere di affondare il colpo con la possibile cessione di Frattesi o l’eventuale addio di Mkhytarian che non ha escluso un eventuale ritiro. Ricci ha caratteristiche che intrigano e non poco l’Inter. Autentico jolly in mediana, può essere schierato sia da vice Calhanoglu che da vice Barella oppure in posizione più avanzata. Il Torino lo valuta almeno 30 milioni, prezzo che l’Inter – come anticipato – potrebbe abbassare proponendo ai granata Esposito oppure Asllani o un giovane della Primavera come Thomas Berenbruch.

La mancata qualificazione alle coppe europee ha abbassato le possibilità del Milan di arrivare a Ricci. In un eventuale duello di mercato con l’Inter per il giocatore, la Champions potrebbe spostare nettamente la contesa dalla parte dei nerazzurri. Milan che potrebbe comunque riprovarci – dopo il tentativo andato a vuoto a gennaio – qualora si concretizzasse la cessione di Reijnders al Manchester City. La trattativa, come ha riferito Sky Sport, è in fase avanzata con la possibile chiusura a 70 milioni. Soldi che poi il Milan utilizzerebbe per sistemare l’organico con buona pace dei tifosi rossoneri, la cui delusione per l’eventuale partenza dell’olandese è già palpabile sui social.