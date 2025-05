Inter, arrivata la decisione UFFICIALE: salta il Mondiale per Club

Inzaghi non potrà portare con sé negli USA un calciatore molto promettente, ecco spiegato il motivo dell’esclusione

L’Inter chiuderà il proprio cammino stagionale di campionato questa sera contro il Como, nell’attesa di vivere tutta d’un fiato la finale di Champions League contro il PSG in programma il prossimo sabato 31 maggio.

Poco più di una settimana separerà poi il gruppo nerazzurro alle dipendenze di Simone Inzaghi dalla partenza per gli Stati Uniti d’America, dove si terranno le partite della fase a gironi del rinnovato Mondiale per Club, a partire dal 10 giugno.

Per l’occasione, il tecnico piacentino conta di avere a disposizione la maggior parte dei propri calciatori in rosa e di poter già accogliere i nuovi arrivi, corrispondenti ai profili del centrocampista croato Petar Sucic e l’esterno brasiliano Luis Henrique.

Fra i convocati dovrebbero inoltre figurare anche parecchie giovani leve, quasi fosse la rampa di lancio ideale prima dell’avvio della nuova stagione sportiva.

Ciononostante, Inzaghi dovrà rinunciare con certezza matematica alla presenza di Francesco Pio Esposito, centravanti reduce dalla grande esperienza in prestito allo Spezia in Serie B.

Inzaghi rinuncia ad Esposito per il Mondiale, arriva la chiamata dell’Italia

Il nome di Pio Esposito figura all’interno della lista convocati della Nazionale Under-21, selezionata dal commissario tecnico Carmine Nunziata in vista della disputa dell’Europeo in Slovacchia, afferente alla medesima categoria.

Una chiamata di tale portata escluderebbe automaticamente il portentoso centravanti dalla convocazione in nerazzurro per il Mondiale per Club, ammesso che decida di rispondervi positivamente una volta concluso il proprio percorso stagionale allo Spezia.

Segue la lista dei ventotto calciatori che prenderanno parte alla fase di preparazione pre-competizione. Da questi, ne verranno selezionati ventitré.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Giovanni Leoni (Parma), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Simone Pafundi (Udinese), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Cristian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), *Francesco Pio Esposito (Spezia), Sebastiano Esposito (Empoli), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley).