Non è passato inosservato il gesto dell’ex calciatore e tifoso nerazzurro, oggi assistente di Conte al Napoli. Tante le reazioni social

Il passo fra il vincere tutto ed il restar dietro a guardare per una discrepanza di pochissimi punti è ormai davvero breve. Inter e Napoli decideranno questa sera, rispettivamente contro Como e Cagliari, quale sarà il destino dei rispettivi cammini stagionali del campionato di Serie A.

Tanto per Simone Inzaghi quanto per Antonio Conte, la pressione salirà alle stelle. L’emotività investirà nella stessa misura anche staff, calciatori e tifosi. Proprio come già accaduto nella penultima giornata, quella conclusa lo scorso weekend e che avrebbe potuto già regalare – con un turno di anticipo – il quarto Scudetto alla squadra partenopea.

Per gli azzurri la trasferta di Parma non è stata una gara facile, non soltanto per motivazioni di carattere tecnico ma anche per aver provato sulla propria pelle il brivido del rischio di esser beffati dai rivali nerazzurri. Ci ha poi messo una pezza l’attaccante Pedro, in occasione della marcatura sul rigore concesso alla Lazio nei minuti finali.

Nella salvifica circostanza, il seguito del Napoli è letteralmente esploso alla notizia del pareggio subìto dall’Inter. Non si è potuto trattenere neppure Lele Oriali, fidato assistente di Conte ma dichiaratamente vicino ai colori nerazzurri, autore di un gesto non passato inosservato.

Oriali notifica il pareggio dell’Inter, ma è bufera social: “Che delusione”

L’ex calciatore è stato pizzicato dalle fotocamere mentre indicava platealmente il numero due, nel tentativo di rimarcare alla panchina del Napoli il punteggio maturato dall’Inter, in simultanea, sul terreno di gioco di San Siro contro la Lazio.

Il gesto ha quindi assunto l’amaro sapore di sgarbo alla fede calcistica: sui social, una valanga di tifosi nerazzurri ha reagito senza mostrare riserbo nei confronti di colui che, da sempre, ha inneggiato ai successi del club di Viale della Liberazione.

Lele Oriali felice che l’Inter sta perdendo lo scudetto

Fa strano solo leggerlo — Martino ⭐️⭐️ (@MartinoDesulo) May 22, 2025

Tifa più Conte che l’Inter, ormai, a prescindere dal suo lavoro. — FraMo (@Fra04012011) May 22, 2025

@ligabue ti prego, cambia il testo della canzone e togli il nome di costui!! — kikkina (@23kikkina) May 23, 2025

Una vita da mediano… PERDENTE!! — Roby🍑 (@robyboselli) May 23, 2025

Pare tacchinardi. Cancellatelo dagli almanacchi interisti e dalla canzone di Ligabue. — Olap (@Olap_12) May 23, 2025

Moratti l’aveva cacciato a pedate… — ilCrucianiano (@nicolo220) May 23, 2025

Buttato via l’amore e il rispetto di un popolo per 4 soldi in più, immensa delusione. — Gillinho (@Nickgila) May 23, 2025

Oriali aveva ottenuto ottenuto una menzione d’onore per mano di Luciano Ligabue all’interno del testo della sua celebre canzone “Una vita da mediano“, del 1999. Qualcuno, spiritosamente, ha quindi invitato il cantante a modificarne il contenuto.