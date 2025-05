La frase di Inzaghi che stronca Taremi: segnale definitivo

Mehdi Taremi non ha vissuto di sicuro una stagione esaltante con la maglia dell’Inter: la frase di Inzaghi fa capire il suo futuro

Il silenzio stampa dell’Inter ha fatto discutere in molti, non proprio d’accordo con la linea tenuta dalla società dopo il pareggio contro la Lazio. Alla fine, dalle parole passa la comprensione, il dolore e a volte anche il futuro – esattamente come dal campo. E proprio da queste componenti si deve ripartire per capire quale sarà il futuro di Mehdi Taremi e il pensiero del club su di lui.

È inutile nascondere che, a parte qualche piccolo segnale di risveglio, l’iraniano non ha mai davvero fatto capire di poter essere decisivo con la maglia dell’Inter. Non può bastare un assist contro il Barcellona e un buon ingresso in campo in fase difensiva a garantirgli il futuro, soprattutto dopo una stagione così anonima e deludente.

L’Inter si aspettava ben altro, perché Taremi visto al Porto nelle fasi più brillanti della sua carriera aveva un altro modo di vivere l’area di rigore e un altro appeal. Di fatto, se escludiamo i due rigori segnati a risultato già acquisito, l’iraniano ha segnato solo un gol in Supercoppa italiana. Davvero troppo poco per un calciatore esperto che doveva essere il primo sostituto di Lautaro e Thuram.

Il futuro di Taremi è deciso: offerta e addio Inter

Non possono esserci ripensamenti sulla sua situazione, anche perché ha un ingaggio pesante e il progetto di Oaktree vira verso i giovani. Ma per delineare il problema, proviamo a scavare nel passato e ripescare una frase di Inzaghi. Il tecnico nel 2023 aveva difeso i suoi attaccanti con un concetto ben preciso che per un attimo l’ha fatto tornare calciatore.

“Io mi preoccupavo tantissimo quando non mi creavo le situazioni, i miei attaccanti devono stare sereni. Il problema vero è quando non riesci ad avere occasioni da gol“. I numeri dicono che Taremi oggi è proprio in questa situazione: non riesce a vivere bene il rapporto con l’area e ad avere chance di gonfiare la rete.

Dopo un finale di stagione del genere, in cui delusione e sconforto stanno prendendo il sopravvento per il campionato, non sembrano esserci altre possibilità se non la separazione. L’Inter attende offerte e ha già messo in cantiere di dire sì, senza alcun rimpianto.