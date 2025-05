Marotta: “Perché scelto il silenzio stampa. Sono d’accordo con Conte, ma…”

Prima di Como-Inter il presidente nerazzurro ha risposto anche in merito al rinnovo di Simone Inzaghi

“Abbiamo l’obbligo di crederci”. Così Marotta a ‘Dazn’ prima di Como-Inter e Napoli-Cagliari, in ballo uno Scudetto che i nerazzurri possono rivincere soltanto in caso di vittoria e mancato successo degli azzurri al ‘Maradona’. “Sappiamo che il destino non è nelle nostre mani, però dobbiamo fare la nostra partita come sempre fatto in questo campionato”.

L’Inter torna a parlare attraverso il suo Presidente dopo quattro giorni di silenzio a seguito delle polemiche durante la gara con la Lazio: “Se ci sentiamo penalizzati da alcune scelte arbitrali? Non voglio entrare in questo argomento, specie stasera. Abbiamo ritenuto di stare in silenzio non per mancanza di rispetto. ma per la tensione che c’era. È giusto gestire quei momenti difficili”.

A sorpresa, ma non troppo, Marotta dà ragione ad Antonio Conte, il quale ieri ha dichiarato che vincere il campionato è più difficile che vincere la Champions: “Sono d’accordo, il campionato è un torneo paragonabile ad un Giro d’Italia, la Champions spesso e volentieri ha circostanze favorevoli che ti aiutano – le sue parole prima di fare una doverosa precisazione – Le partite di Serie A sono state regolari, tuttavia abbiamo giocato 15 partite in più in altre competizioni, quindi è normale questa difficoltà da parte nostra”.

Marotta ‘rimanda’ il rinnovo di Inzaghi: “C’è ancora un anno di contratto. Confronto dopo la finale Champions e il Mondiale per Club”

In conclusione Marotta ha blindato Simone Inzaghi, nel mirino dei sauditi dell’Al-Hilal, rinviando però il discorso rinnovo: “C’è ancora un anno di contratto e con lui abbiamo creato un rapporto di grande simbiosi. Inzaghi è un grande professionista, l’artefice di questo ciclo straordinario e abbiamo tutta la volontà di proseguire”.

“Non sento campanelli che suonano in senso contrario, poi ora non è il caso di parlarne – ha sottolineato Marotta – Dopo la finale Champions e il Mondiale per Club ci confronteremo e valuteremo quella che sarà una proposta di prolungamento”.