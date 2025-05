Napoli-Cagliari, caos e rissa: “Non è neanche una partita”

Napoli-Cagliari è un match ad altissima tensione: caos e rissa in campo, cosa sta succedendo allo stadio Maradona

L’Inter ha sbloccato il risultato con Stefan de Vrij con un gran colpo di testa che ha bucato Reina, alla sua ultima partita in carriera. I nerazzurri per ora stanno facendo il loro dovere, poi il Napoli è riuscito ad andare avanti sul Cagliari grazie al solito Scott McTominay.

Il primo tempo, però, ha visto una lunga serie di episodi ad alta tensione che hanno fatto impazzire i tifosi, in un senso o nell’altro. A onor del vero, i partenopei hanno dominato in lungo e in largo nel corso della prima frazione di gioco, ma ci sono stati anche degli episodi piuttosto controversi.

Portiere del Cagliari che insiste nel voler parare tutti i tiri in porta del Napoli. Un folle. — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) May 23, 2025

Sto vedendo solo le statistiche di Napoli Cagliari, non è neanche una partita di calcio. — ilMalpensante (@il_Malpensante) May 23, 2025

Menomale che il Cagliari era andato a Napoli per giocarla

Sta letteralmente passeggiando#NapoliCagliari — Tutti.a.0 (@Oakfree_) May 23, 2025

A un certo punto si è anche accesa una mini rissa in mezzo al campo che ha visto come protagonisti Politano, Makoumbou e diversi calciatori. Tutto il nervosismo dei duelli e dei gol mancati poi si è scaricato nel gran gol di McTominay. Intanto, su X molti tifosi dell’Inter si sono lamentati per l’atteggiamento del Cagliari: c’è chi scrive addirittura che “stanno passeggiando per il campo”. E un altro “Non è neanche una partita”. Al campo l’ardua sentenza.