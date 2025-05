Pagelle e tabellino Como-Inter 0-2: nessun miracolo, Correa bello e inutile, Arna senza voglia

Top e flop di Como-Inter, anticipo valido per l’ultima partita in programma del campionato 2024/2025. I voti e la cronaca

Senza aver ancora del tutto smaltito la delusione del pareggio contro la Lazio, che ha di fatto significato il mancato sorpasso in classica, l’Inter affronta il suo ultimo impegno in campionato contro il Como, in trasferta. Pur con la consapevolezza di non poter sperare troppo dal Cagliari (già salvo) impegnato contro il Napoli (praticamente già in festa), i nerazzurri onorano l’impegno puntando alla vittoria. Inzaghi sfida i lariani senza otto titolari.

Il Como parte forte (Van der Brempt ci prova con un tiro centrale, bloccato da Sommer) ma la prima occasione buona capita all’Inter al 4′, quando Dimarco crossa dalla sinistra e fa arrivare la palla dall’altra parte: Darmian tira forte sul primo palo e Perrone e Reina salvano praticamente sulla linea. I lariani pressano alti e rendono complicata la costruzione nerazzurra. Al 18′ ci prova Nico Paz: tiro alto. L’Inter passa in vantaggio al 21′ con de Vrij: l’olandese colpisce di testa sugli sviluppi di un corner.

I nerazzurri, in questo momento, sarebbero primi in classifica e campioni d’Italia. Douvikas ci prova di testa al 26′, blocca Sommer. Due minuti dopo si ripropone Paz, sempre dal limite: palla alta di poco. Il portiere svizzero mantiene la posizione sul primo palo al 34′ e ferma una conclusione pericolosa di Smolcic. Al 36′, Zalewsky serve benissimo Taremi che non riesce a superare l’uscita di Reina.

😱💥 La Piazza Plebiscito de Nápoles es una auténtica FIESTA esta noche. 🙌🇮🇹 Va a ser noche larga en Napoli con el Scudetto que se va a llevar el equipo de Conte. pic.twitter.com/8bZMmMqny0 (@mattinodinapoli) #NapoliCagliari #Napoli — Fútbol Total 𝕏⚽ (@FT_Total) May 23, 2025

Al 42′, a Napoli, segna McTominay in mezza rovesciata, e l’Inter torna seconda. Poco dopo, a Como, Taremi viene abbattuto al limite da Reina, l’arbitro non fischia. Il VAR richiama Massa che vede il tocco (lieve) ed espelle Reina. Correa segna il 2-0 con una bella conclusione al 50′, in contemporanea il Napoli raddoppia con Lukaku. Taremi manca il tris in spaccata al 54′.

Per un’abbondante ventina di minuti non succede nulla di che. Ci prova Cutrone al 68′: palla fuori. Zalewski tira dal limite al 77′: troppo alto. Sommer ferma ancora un tiro non ben angolato di Cutrone all’83’. L’Inter rimpiangerà a lungo il pareggio contro la Lazio al Meazza di domenica scorsa. Onore al Napoli per lo Scudetto.

Top e flop Como-Inter

TOP

DE VRIJ – 7,5 – Segna una rete che ridà entusiasmo a un’Inter che appariva un po’ troppo spenta. In difesa, anticipa, picchia e dirige applicandosi, come suo solito, in modo impeccabile.

DIMARCO – 7 – Molto più propositivo e reattivo rispetto alle ultime uscite. Un buon segno in ottica finale di Champions.

SOMMER – 7 – Sempre attento e pulito.

CORREA – 6,5 – Segna un bellissimo goal. Per il resto solita partita inconcludente. Saluta così l’Inter, con un acuto fuori tempo massimo, inutile.

FLOP

ARNAUTOVIC – 5,5 – Come Correa, ma con meno verve e senza goal. Non fa neanche finta d’impegnarsi.

Il tabellino di Como-Inter

21′, de Vrij; 50′, Correa

COMO (4-3-3): Reina 4; Vojvoda 6, Van der Brempt 6 (81′, Ikoné), Smolcic 6, Valle 5,5; Caqueret 6 (45’+1′, Butez 6), Perrone 5,5 (53′, Engelhardt 6), Da Cunha 6,5; Paz 6,5 (81′, Iovine), Douvikas 6 (53′, Cutrone 6), Strefezza 5,5. All: Fabregas

INTER (3-4-2-1): Sommer 6,5; Bisseck 6 (60′, Dumfries 6), de Vrij 7,5, Carlos Augusto 6; Darmian 6, Calhanoglu 6,5 (60′, Barella 6), Asllani 6, Dimarco 7 (60′, Acerbi 6); Correa 6,5, Zalewski 6,5 (80′, Topalovic 6); Taremi 6,5 (72′, Arnautovic 5,5). All: Farris (Inzaghi, squalificato) 6

ARBITRO: Davide Massa

Ammoniti: 12′, Calhanoglu; 43′, Zalewski; 45’+1′, Strafezza; 46′, de Vrij

Espulsi: 45′: Reina