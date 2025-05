“Pensavano di vincere lo scudetto a marzo”: ecco come Conte ha battuto Inzaghi

Ultima giornata di Serie A, si assegna lo scudetto tra Napoli e Inter. Un duello condizionato anche dalla finale Champions contro il Psg

Oggi venerdì 23 maggio 2025 sarà una data da ricordare per i tifosi di Napoli ed Inter, a prescindere da chi si laureerà campione d’Italia. E’ stato un campionato avvincente come non se ne vedevano da anni, con lo scudetto assegnato all’ultima giornata (salvo spareggio, ipotesi remota vista la combinazione di risultati che porterebbe le squadre di Antonio Conte e Simone Inzaghi a finire a pari punti). Dagli impegni europei – con i nerazzurri in finale di Champions League – agli errori arbitrali, tanti sono stati i fattori determinanti.

Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo de ‘Il Mattino’ Gianluca Agata: “In questo scudetto c’è molto merito della mentalità di Conte. La rosa dell’Inter è più forte, senza dubbio, però non è una rosa in grado di fare le tre competizioni. Probabilmente l’Inter e Inzaghi pensavano di poter vincere questo scudetto a febbraio o a marzo e poi di decidersi solamente alla Champions League”.

“Il merito di Conte, e lui lo ha sottolineato più volte in conferenza stampa, è stato quello di essere rimasto sempre attaccato alla classifica, anche nei momenti peggiori – ha proseguito il giornalista napoletano ai microfoni di ‘calciomercato.it’ – Quest’anno, a differenza dell’anno dello scudetto di Spalletti, ci sono stati tantissimi infortuni: penso a Buongiorno, a Neres, a Lobotka… Giocatori come Juan Jesus ritenuti ai margini della rosa venivano messi dentro ma con le mani nei capelli, chiedendosi chissà quali disastri avrebbero potuto fare e invece hanno dato il 110%“.

Agata sottolinea i meriti di Conte: “Pressione fisica e mentale su Inzaghi”

Parlando dei meriti di Conte, lo stesso Agata sottolinea che “tutto questo ha messo pressione mentale e fisica su Inzaghi e sulla rosa dell’Inter, che alla fine ha pagato, perché hanno perso punti importanti contro il Bologna e la Lazio negli ultimi quarti d’ora delle partite, subendo le rimonte. E’ un campionato che lo vince chi sbaglia di meno”.

Infine un pizzico di scaramanzia: “A pochi minuti dal termine della penultima giornata, l’Inter avevo lo scudetto cucito sul petto, poi è arrivato il rigore al 90esimo della Lazio. Ora a Napoli mettono tutti le bandiere, ma considerando Parma-Napoli 0-0 e considerando Napoli-Genoa 2-2, siamo davvero convinti che contra il Cagliari si scenda in campo e si vada in vantaggio 3-0 dopo 20 minuti? Da tifoso spero di sì, ma secondo me sono 90 minuti tutti da giocare sia al Maradona che a Como“.