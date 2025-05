Inter-Napoli, clamoroso scambio dopo lo Scudetto: arriva l’annuncio

Le due rivali in stagione potrebbero esser protagoniste di un affare di mercato che incontra le esigenze di entrambe

Inter e Napoli hanno chiuso l’anno al vertice della classifica del campionato di Serie A, dando prova di aver raggiunto un ulteriore livello di maturità nelle idee di gioco. Da questo punto in poi, sarà fatto spazio al mercato. Con l’idea, da parte di entrambe, di rinforzarsi a puntino nel tentativo di ripetersi anche il prossimo anno.

I nerazzurri, come noto, sono in procinto di accogliere in squadra il centrocampista Petar Sucic e l’esterno destro Luis Henrique, mentre non sono ancora state sciolte le riserve sui rinforzi che comporranno il pacchetto offensivo e quello difensivo.

In relazione alle grandi perplessità che avvolgono il destino di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, il duo composto da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ha preso in esame profili giovani che possano supportare Lautaro Martinez e Marcus Thuram nell’intero arco della stagione, alle dipendenze di Simone Inzaghi.

Fra le tante opzioni su cui l’Inter potrebbe investire, secondo il direttore de ‘tuttomercatoweb’, Niccolò Ceccarini, spunta anche Giacomo Raspadori, attaccante rifinitore del Napoli e della Nazionale Italiana.

Idea Raspadori per l’attacco dell’Inter, anche Frattesi nella trattativa

“Raspadori è tornato in orbita Inter perché dispone di caratteristiche duttili. Il Napoli lo valuta tantissimo, ma in questa operazione si potrebbero allargare i discorsi anche per Frattesi, che piace agli azzurri da diverso tempo”, ha rivelato Ceccarini, aprendo un nuovo scenario che coinvolgerebbe Inter e Napoli in prima persona.

Qualche mese fa Davide Frattesi aveva chiesto a gran voce maggiori garanzie sul suo minutaggio, perché ritenuto troppo scarno se rapportato alle sue qualità ed il suo potenziale offensivo.

Al contempo, però, il suo entourage ha incominciato a guardarsi attorno sul mercato, scovando almeno un paio di potenziali destinazioni che avrebbero fatto al caso del centrocampista ex Sassuolo. Sbarrate momentaneamente le porte alla Roma nel corso della sessione invernale, ogni discorso è slittato in prossimità della sessione estiva.

Ad oggi, nonostante non sia affatto tramontato l’interesse da parte dei giallorossi, il Napoli ha guadagnato molto terreno e lo spartisce con altre realtà internazionali del calibro di Atletico Madrid e Manchester United.

Al cospetto di Marotta e Ausilio non figurano ancora proposte rilevanti, ma è verosimile che Frattesi possa decidere di mettere una pietra sopra al proprio operato in nerazzurro invitando la dirigenza a muoversi con urgenza per la cessione.

Se i piani alti di Viale della Liberazione dovessero infine convenirne, non si esclude che Frattesi possa esser inserito all’interno di una trattativa di scambio per il cartellino di Raspadori. Cosicché entrambe le realtà possano appagare i rispettivi piani di puntellamento degli organici in vista di una nuova, combattutissima stagione ai vertici della classifica.