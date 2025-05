Inter-Napoli continua sul mercato: affare sorprendente

Un attaccante di prospettiva e obiettivo dei partenopei potrebbe finire nelle grazie della rivale nerazzurra, ha già stregato il calcio spagnolo

Inter e Napoli hanno dato spettacolo ai vertici della classifica di Serie A per l’intero arco della stagione, ma non è il solo scenario all’interno del quale hanno promesso di raggiungere risultati rilevanti. Anche il mercato, infatti, attende.

Entrambe le società, seppur con obiettivi differenti, sono unite dalla voglia di rinforzare i rispettivi organici in vista del prosieguo delle ostilità nella nuova annata, nel corso della quale dovranno fare il possibile per accrescere sin da subito il vantaggio sull’altra concorrente al titolo.

Fronte nerazzurro, oltretutto, la proprietà Oaktree continua a spingere la dirigenza nell’inseguire il progetto costruttivo di una rosa più giovane e altamente competitiva, sulla scia di molti altri club europei orientati da tempo in questa direzione.

Il concetto di ringiovanimento va a braccetto con quello dello svecchiamento, per cui l’organico alle dipendenze di Simone Inzaghi andrà incontro ad ambo le fasi e per certi versi, si è già immersi nella prima.

Gli arrivi di Petar Sucic e Luis Henrique apriranno una lunga fila di potenziali investimenti di caratura, all’interno della quale potrebbe finire anche un profilo offensivo che ha particolarmente stupito in Spagna. Su di lui, però, ci sono anche le attenzioni di Giovanni Manna, direttore sportivo dei partenopei.

Napoli su Jesus Rodriguez e Natan nell’affare, ma occhio all’Inter

Oggetto di discussione è Jesus Rodriguez, diciannovenne originario di Siviglia ove ancora oggi gioca tra le file del Betis.

Esterno dotato d’inventiva e buona corsa, ha meritato un posto in prima squadra soltanto a partire dalle prime settimane del mese di dicembre dello scorso anno.

All’attivo vanta due reti ed un assist in venti presenze nel campionato de La Liga, impreziositi da un altro gol in Conference League in sette presenze ed un ulteriore assist nelle tre presenze in Copa del Rey.

Fronte mercato, il Napoli non ha ancora mosso passi importanti nei suoi confronti nonostante il palese interesse, ma potrebbe presto dare un’accelerata nel caso in cui l’entourage del calciatore dovesse strizzare l’occhio all’Inter, con cui ha già intrattenuto rapporti lavorativi per la gestione degli affari di Martin Satriano.

Per contro, Manna potrebbe inserire all’interno della trattativa per Rodriguez il cartellino del difensore Natan, sul quale il Betis detiene il diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro.