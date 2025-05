Inter, pronto il colpo in attacco: “Come Haaland”

L’Inter è pronta a centrare un colpo molto importante in attacco: il paragone con Haaland fa impazzire i tifosi

I movimenti sul calciomercato dell’Inter sono in via di programmazione. Con la stagione quasi al termine, la dirigenza vuole farsi trovare pronta e ha già individuato i punti deboli della squadra con più budget a disposizione dopo il percorso europeo di questa stagione che ha aumentato gli incassi a disposizione del club.

Le ultime giornate di campionato hanno evidenziato il reale problema dell’Inter, o meglio il più urgente. Il percorso di Correa, Arnautovic e Taremi è ormai agli sgoccioli a Milano e la società sa di doverli sostituire con profili di primo piano che possano aumentare le alternative e le forze a disposizione di Simone Inzaghi, in modo tale da gestire i big e non perdere di efficacia nel corso dell’anno.

Ci sono tanti nomi in lizza, che vanno da Jonathan David a Zirkzee e Bonny, ma la sensazione è che ancora il profilo giusto non sia stato ancora individuato. E dipende anche dalle condizioni di vendita. L’Inter potrebbe tornare a bussare alla porta del Manchester United per un grande obiettivo.

L’Inter punta Hojlund: la polemica avanza in Inghilterra (con Haaland)

Anche l’Inter si è inserita nel novero di squadre che vorrebbero puntare su Rasmus Hojlund nella prossima stagione. L’attaccante è stato pagato diverse decine di milioni di euro, ma non ha mai davvero convinto in Premier League. I Red Devils ci hanno puntato a lungo, ma ora sono decisi a rivoluzionare la squadra dopo l’ennesima stagione fallimentare e Hojlund è sul piede di partenza.

Il centravanti ha grande mercato in Serie A e l’Inter pare pronta ad anticipare la concorrenza puntando su un prestito con diritto di riscatto e l’obbligo pronto a scattare a determinate condizioni. Lo stipendio da 4 milioni a stagione è abbastanza in linea con i margini di spesa dei nerazzurri, anche perché si tratta di un ragazzo giovane e con ampi margini di crescita.

Hojlund era melhor que o Haaland eles disseram 🫣 https://t.co/ZBhY0RkXEI — Rodri Brasil 🇧🇷 (@Portal_Rodri) May 23, 2025

Dopo le stagioni disastrosi con lo United, però, la sua reputazione a livello internazionale è decisamente scesa. Dopo il grande acquisto dall’Atalanta era stato presentato da molti addetti ai lavori come la vera risposta a Erling Haaland. Oggi la stessa frase viene usata per prendere in giro il ragazzo e i Red Devils. Ma in Italia è pronto a rinascere.